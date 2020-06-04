Родителям запретят навещать детей. Какие еще ограничения введут в загородных лагерях в этом году

В загородные лагеря Алтайского края дети смогут отправиться 1 июля. Власти надеются, что к этому сроку заражение коронавирусом пойдет на спад. Подробнее о том, как пройдут смены в этом году, без каких документов ребенка не возьмут в лагерь, что необходимо взять с собой и многом другом рассказала заместитель министра образования и науки региона Галина Синицина.

Придется сделать еще одну справку

Чтобы заехать в лагерь, у ребенка на руках теперь должно быть три справки. Как и раньше, это прививочный сертификат, а также справка о состоянии здоровья от педиатра. К ним добавилась еще одна – об отсутствии контакта с зараженными коронавирусом.

Справок станет больше, а вот количество детей на смене уменьшится. Замминистра образования Галина Синицина уточнила, что наполняемость должна быть не более 50% от мощности лагеря. Заселять в комнаты будут с учетом социальной дистанции. Вряд ли теперь можно будет сдвинуть все кровати в комнатах в одну большую.

Смены сократят

Вероятно, смены в лагере станут короче – максимально их могут уменьшить до 14 дней.

– Несмотря на коронавирус, у нас на портале заявок не меньше, чем в прошлом году – около 15 тысяч. Из них выкуплено 11 тыс. путевок. Благодаря сокращению смен, мы сможем выстроить группы заездов с максимальным выполнением заявок, – рассказала Галина Синицина.

Родителя вход воспрещен

Родители теперь не смогут увидеться с детьми вплоть до отъезда. Персонал лагеря также не сможет выйти за пределы территории.

– Отправляя ребенка, должны понимать, что личного контакта с ним не будет это необходимая мера для предотвращения распространения инфекции, – объясняет Синицина.

Поэтому, отправляя свое чадо за город, нужно собрать все нужные вещи сразу. Одежда, предметы личной гигиены, какие-то предметы для творчества, если ребенок увлекается каким-нибудь хобби. Здесь все индивидуально, но продумать багаж надо «на берегу».

Детей на коронавирус проверять не будут

В лагере детей не будут тестировать на коронавирус. По требованию Роспотребнадзора тест пройдут только сотрудники и персонал. Ежедневно у ребятишек будут измерять температуру. Заболевших, по словам Синициной, изолируют:

– Предполагается выделение изоляционных комнат для того, чтобы сразу можно было поместить туда температурящих. Кроме того, медработники совместно с Роспотребнадзором продумывают маршруты изоляции таких детей и размещения их в медицинских учреждениях для того, чтобы выяснить причину и помочь выздороветь ребенку.

Отдохнут, как в «Артеке»

В этом году в Алтайском крае на базе лагеря «Березка» пройдут смены по типу «Артека». В море дети, конечно, не искупаются, но занимать и развлекать их будут похожим образом благодаря вожатым, которые прошли специальное обучение и привезли эти технологии и методики в наш регион.

Для детей проведут больше мероприятий на свежем воздухе, внимательнее будут следить за психологическим состоянием ребенка, чтобы тот не заскучал вдали от родителей.

Как развлечь ребенка дома

Если родители приняли решение не отправлять ребенка в ДОЛ, то возникает проблема, чем занять его на каникулах дома.

– Мы рекомендуем классические занятия – это чтение книг, семейные настольные игры занятия на свежем воздухе, посоветовала Галина Синицина. – Очень важно ребенку пополнить силы перед началом нового учебного года.

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