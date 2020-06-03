Место попавшегося на взятке мэра Славгорода занял отсидевший реальный срок чиновник

На днях люди в масках положили лицом в пол мэра алтайского города Славгород, а позже предъявили ему обвинение во взяточничестве. Сергей Горбунов получил 2 млн рублей от организации за решение о выборе предприятия поставщиком угля для МУП «Теплосбыт» и заключении соответствующих договоров в обход порядка процедур закупки. Потом на допросе Горбунов признал еще несколько фактов на сумму больше 6 млн рублей.

После это временно исполняющим обязанности назначили его первого зама Дмитрия Петракова. В свете последних событий особенно интересна его богатая биография – в частности эпизод с судимостью. Его отправили за решетку по обвинению в превышении должностных полномочий в 2016 году по п. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

В 2014 году Петраков работал старшим оперуполномоченным управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Вместе с коллегой они сфабриковали дело о сбыте марихуаны и таблеток против двух местных жителей – любителей приложиться к бутылке. Все это было сделано, чтобы повысить свои показатели по службе. Хитрую схему оперативников раскрыли свои же коллеги, которые начали получать сигналы о творящемся беспределе.

Сначала обвинительный приговор вынес Славгородский суд, а затем апелляцию рассматривал Алтайский краевой суд. В августе 2016 года он приговорил Петракова к колонии общего режима на 3,5 года, лишив заодно права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти на два года. Решения опубликованы на сайтах судов.

Петраков отбыл свой срок и вышел по УДО, но фактически его судимость еще не погашена. Мы сделали запрос в правительство региона с просьбой прокомментировать ситуацию. Сейчас готовится ответ.

А тем временем в Славгород наводить порядок едет комиссия, в которую входят заместители председателя правительства края Денис Губин, Александр Лукьянов и Виталий Снесарь. Они должны будут встретиться с руководством администрации Славгорода и депутатским корпусом и организовать работу мэрии.

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