2020-06-03T13:58:54+03:00
Общество

Место попавшегося на взятке мэра Славгорода занял отсидевший реальный срок чиновник

Дмитрия Петракова осудили за сфабрикованное дело о сбыте наркотиков
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Дмитрий Петраков/slavgorod.ruДмитрий Петраков/slavgorod.ru
Изменить размер текста:

На днях люди в масках положили лицом в пол мэра алтайского города Славгород, а позже предъявили ему обвинение во взяточничестве. Сергей Горбунов получил 2 млн рублей от организации за решение о выборе предприятия поставщиком угля для МУП «Теплосбыт» и заключении соответствующих договоров в обход порядка процедур закупки. Потом на допросе Горбунов признал еще несколько фактов на сумму больше 6 млн рублей.

После это временно исполняющим обязанности назначили его первого зама Дмитрия Петракова. В свете последних событий особенно интересна его богатая биография – в частности эпизод с судимостью. Его отправили за решетку по обвинению в превышении должностных полномочий в 2016 году по п. «а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

В 2014 году Петраков работал старшим оперуполномоченным управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Вместе с коллегой они сфабриковали дело о сбыте марихуаны и таблеток против двух местных жителей – любителей приложиться к бутылке. Все это было сделано, чтобы повысить свои показатели по службе. Хитрую схему оперативников раскрыли свои же коллеги, которые начали получать сигналы о творящемся беспределе.

Сначала обвинительный приговор вынес Славгородский суд, а затем апелляцию рассматривал Алтайский краевой суд. В августе 2016 года он приговорил Петракова к колонии общего режима на 3,5 года, лишив заодно права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти на два года. Решения опубликованы на сайтах судов.

Петраков отбыл свой срок и вышел по УДО, но фактически его судимость еще не погашена. Мы сделали запрос в правительство региона с просьбой прокомментировать ситуацию. Сейчас готовится ответ.

А тем временем в Славгород наводить порядок едет комиссия, в которую входят заместители председателя правительства края Денис Губин, Александр Лукьянов и Виталий Снесарь. Они должны будут встретиться с руководством администрации Славгорода и депутатским корпусом и организовать работу мэрии.

Читайте также

Во время задержания за взятку мэр Славгорода пытался избавиться от денег

Мэр получил взятку в размере более 2 млн рублей от директора одной из организаций за решение о выборе предприятия поставщиком угля для МУП «Теплосбыт» и заключении соответствующих договоров в обход порядка процедур закупки (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы выиграли суд, но опять всем должны»: семья, забравшая сирот из детдома, никак не разберется с их «горе-наследством»
Скоро исполнится год с момента удочерения, а проблемам конца и края не видно: на родителях висят чужие долги за капремонт, да еще и судебные приставы хотят с ними судиться
Новости 24
Алтайский гаишник подставил незнакомого человека, чтобы выгородить коллегу
На Алтае суд оштрафовал депутата за мошенничество на полмиллиона рублей
Открыта регистрация на интернет-олимпиаду для школьников
В Барнауле 40 школьников получат по 13 200 рублей
Пандемия нанесла урон бюджету Алтайского края почти на 18 млрд рублей
Коллективных процедур в санаториях не будет, а столы в ресторанах установят на расстоянии двух метров
Россельхозбанк на Алтае организовал дистанционную выдачу кредитов аграриям
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 июня 2020 года превысило 2 тыс. человек.
В Казенной Заимке наконец-то сделают детскую площадку
Жителей Алтайского края зовут на охоту на сурка
В Павловском районе похоронили главу Комсомольского сельсовета Владимира Глазкова