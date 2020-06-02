Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 июня 2020 года: из-за роста заболеваемости открывается новый ковидный госпиталь

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 июня 2020 года: в Барнауле на базе городской больницы №4 сегодня открывается новый ковидный госпиталь. Как сообщили в минздраве Алтайского края, необходимость в его открытии возникла из-за роста заболеваемости в краевой столице. В настоящее время в городе зафиксировано более 950 зараженных.

- Пациентов с ковидом начнет принимать Горбольница № 4 Барнаула, это дополнительно 200 специализированных мест. Пациенты с пневмониями, которые ранее там проходили лечение, будут переведены на лечение в терапевтический корпус Городской больницы №12, - отметили в министерстве.

В других районах края ситуация пока стабильная. Всего на Алтае работают 15 госпиталей на 2209 коек. Кроме того, в резерве стоит еще один госпиталь, который при необходимости будет развернут в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования на 165 коек.

- Разворачивать госпитали в других медико-географических зонах сегодня нет необходимости, но готовность должна быть на случай обнаружения крупных очагов, таких, например, как на Корбалихинском руднике. При выборе площадки для разворачивания инфекционного госпиталя также оценивается возможность оказания экстренной и неотложной помощи пациентам с иными заболеваниями, - пояснили в ведомстве.

По последним данным, в Алтайском крае выявлено 1985 случаев заражения коронавирусом, 70 из них зарегистрировали в минувшие сутки. Число летальных исходов осталось на прежнем уровне. Состояние 50 человек медики оценивают как тяжелое, 14 пациентов подключены к искусственной вентиляции легких.

Всего в крае на наличие инфекции обследовано более 105 тыс. человек. Под наблюдением и самоизоляции находятся 3,2 тыс. человек.

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