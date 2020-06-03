“Максимально самоизоялционная история”: в Барнауле покажут оригинальный zoom-спектакль о любви

В период пандемии коронавируса театральная мастерская Homo Artisticus пошла на смелый эксперимент и впервые покажет онлайн-спектакль “Сеть” в сервисе видеоконференций Zoom. Подробнее о постановке “Комсомольской правде” рассказали руководитель театральной мастерской Кирилл Скобелин и режиссер Татьяна Стибунова.

Пандемия не остановит

Участники театральной мастерской признаются, что сейчас новые формы диктует пандемия коронавируса и самоизоляция, приходится экспериментировать. Ежегодно в конце мая труппа закрывала творческий сезон новой постановкой, в этот раз спектакль представят в дистанционном формате.

- Мы решили не отходить от нашей традиции и испытать такой формат работы. Посовещались с ребятами в сервисе видеоконференций Zoom и поняли, что это возможно сделать прямо там. Вот уже около месяц интенсивно репетируем, - рассказывает Кирилл Скобелин.

В Барнауле покажут zoom-спектакль о любви. Фото предоставил Кирилл Скобелин.

История о любви

Спектакль поставлен по мотивам пьесы французского драматурга Жана Кокто “Человеческий голос”.

- При работе дистанционно понимаешь, что у человека нет партнера, с которым он работаетт на сцене. Соответственно нужны были монологи. Поэтому, перебирая самые интересные пьесы, которые точно понравятся зрителям, остановилась на произведении Жана Кокото, - признается режиссер Татьяна Стибунова.

Кирилл Скобелин рассказывает, что эта пьеса про глубину женской любви. Вся история строится на телефонном разговоре, женщина беседует со своим бывшим молодым человеком. В ходе беседы зрители узнают всю глубину ее чувств и страданий.

- Это своего рода кино, конечно, там есть монтаж, склейка кадров. Все снимается по домам у каждого в режиме реального времени, - добавил руководитель театральной мастерской.

О труппе и репетициях

В постановке участвуют семь человек. Это люди разных возрастов, все они - актеры-любители. На репетициях используют различные предметы, которые есть в доме у участников спектакля. Иногда в кадр попадают домашние питомцы, каждая репетиция приносит свои сюрпризы. Одна из участниц спектакля и вовсе завесила окна пододеяльниками и матрасами, потому что была нужна темная обстановка, а ночью снимать неудобно.

- Она сидит в полумраке и мы снимаем эти отрывки, - говорит руководитель театральной мастерской.

На онлайн-встречах обсуждают сцены, реплики героев. Татьяна Стибунова признается, что это очень необычный опыт:

- Это выглядит очень забавно и не похоже на обычную театральную репетицию, к которой мы все привыкли. Все происходит через Zoom, мы собираемся там почти каждый день. Сложно, что нет живого общения, к которому привык артист. Приходится общаться с камерой, с воображаемым партнером, который находится где-то.

Главная проблема - интернет, который иногда прерывается. Технические моменты вызывают сложности, но каждый раз их быстро устраняют.

В Барнауле покажут zoom-спектакль о любви. Фото предоставил Кирилл Скобелин.

Почему не стоит пропускать постановку

- Мы поняли, что театр может быть и таким, если правильно ставить задачи и все грамотно объяснять. Актеры могут по-настоящему погрузиться в этот материал и проживать какие-то истории у себя дома в комнате перед экраном. Думаю, многим будет интересно познакомиться с такой необычной формой театра. Это такая максимально самоизоялционная история, все по домам. Посмотрим, как этот эксперимент выстрелит, - резюмировал Кирилл Скобелин.

Премьера постановки состоится 13 июня в 20 часов в группе театральной мастерской в соцсети «ВКонтакте».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ни хлеба, ни зрелищ: в Барнауле из-за коронавируса отменяют концерты звезд и соревнования

Некоторые из них по возможности переносят на более поздний срок (подробнее)