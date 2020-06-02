Из-за вспышки коронавируса некоторым пациентам алтайского онкодиспансера переносят операции

Вспышка коронавируса зафиксирована в еще одном медицинском учреждении Алтайского края – в онкодиспансере. На сегодняшний день установлено около 70 случаев инфицирования среди персонала и пациентов.

На карантине

Инфицированные были выявлены сразу в двух корпусах клиники. По распоряжению регионального управления Роспотребнадзора корпус на улице Никитина полностью закрыта на карантин. Всех пациентов с вирусом оттуда перевели на специализированное лечение в ковидные госпитали.

- Из врачей и медсестер с отрицательными результатами тестов сформирована медицинская бригада, которая долечивает оставшихся в клинике неинфицированных пациентов. На работе они находятся круглосуточно, для этого администрация диспансера обеспечила их трехразовым питанием и всеми необходимыми бытовыми условиями, - сообщают в диспансере.

Карантин в корпусе на Никитина продлится две недели, до 10 июня.

Отделение рентгенхирургических методов лечения на Змеиногорском тракте уже прошло двухнедельный карантин, провело необходимые эпидемиологические мероприятия и готово возобновить прием пациентов в любой момент, после получения особого распоряжения Роспотребнадзора.

Однако в минувшую пятницу, 29 мая, коронавирус был выявлен у двух сотрудников отделения урологии и радиотерапии №2 на Змеиногорском тракте, в связи с чем их закрыли на двухнедельный карантин.

- Они полностью изолированы от других отделений лечебной базы, определен круг контактных лиц, проведен первый этап тестирования, - отмечают в онкоцентре.

Чтобы потоки пациентов не пересекались, временно была приостановлена работа коммерческих буфетов. Бесплатную поставку продуктов, товаров первой необходимости, а также питьевой воды для сотрудников и больных взяла на себя сеть «Мария-Ра». Первые наборы поступили в клинику 30 мая.

Индивидуальный подход

В остальном клиника продолжает работать в штатном режиме. С 1 июня вновь начался прием пациентов, однако он проходит по новым правилам: у больных должен быть на руках отрицательный тест на COVID-19, действительный в течение четырех дней (наличие такого анализа обеспечивает направляющая организация, то есть поликлиника по месту приписки пациента). Со 2 июня начинаются плановые операции.

Что касается пациентов, которым была назначена госпитализация в корпус на Никитина, то они будут перераспределены в стационарные отделения и дневные стационары базы Змеиногорского тракта. Пациентов из Рубцовской и Бийской зоны, по возможности будут госпитализировать в местные онкодиспансеры.

Некоторые виды операций будут выполнять в других клиниках краевой столицы, имеющих на это лицензию. В остальном план лечения каждого пациента будет скорректирован индивидуально.

- В ряде случаев, в интересах пациентов возможен перенос операций на несколько дней. Однако это никак не скажется негативно на течение онкологического заболевания. В среднем удвоение злокачественной опухоли происходит за 250 – 300 дней, поэтому отсрочка хирургического лечения на две-три недели в онкологической практике вполне допустима, - успокаивают в онкоцентре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 2 июня 2020 года составило 1985

Из общего числа заболевших 193 –это дети до 17 лет включительно. Вместе с тем растет и положительная статистика. За сутки из госпиталей было выписано еще 26 человек (подробнее)