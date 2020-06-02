2020-06-02T11:36:07+03:00
Звезды

Алтайские актеры показали малышам онлайн-сказку про Степана Ромашкина

Спектакль прошел в рамках спецпроекта показов спектаклей российских театров [фото, видео]
Иван ОЛЕКСЮК
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Это история о русском богатыре, который мечтает о славных подвигах, но очень стесняется своей нежной фамилии.Это история о русском богатыре, который мечтает о славных подвигах, но очень стесняется своей нежной фамилии.Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль алтайского театра кукол «Сказка» показали в рамках спецпроекта онлайн-показов спектаклей российских театров. Его запустил Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности.

31 мая в программе «Большие гастроли-онлайн» прошел спектакль «Богатырь Степан Ромашкин». Сказка длилась 50 минут. Это история о русском богатыре, который мечтает о славных подвигах, но очень стесняется своей нежной фамилии.

Богатырь Степан Ромашкин.Видео: Олег Укладов

- Несмотря ни на что, славные подвиги находят его сами, ведь во все времена русской земле нужен настоящий герой, который защитит ее от всех бед и напастей. Степану Ромашкину предстоит пройти настоящие богатырские испытания, помочь народу, влюбиться в дочь морского царя и наконец-то поверить в свои силы. Его верным спутником и летописцем станет пронырливая и красноречивая Выхухоль, - рассказали в театре.

В Алтайском крае все спектакли отменены до специального распоряжения из-за ситуации с пандемией коронавируса. Напомним, в регионе действует режим самоизоляции - жителей просят оставаться дома. Чтобы не было скучно, многие сервисы открыли бесплатные подписки, а театры запустили трансляции архивных спектаклей.

Справка

Первые «Большие гастроли» начались в 2014 году. Предполагается, это поможет формированию общего культурного пространства России, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории на территории всей страны.

В рамках программы зрителям показывают лучшие постановки со всей страны — как спектакли, уже завоевавшие зрительское признание, так и премьеры. При таком формате спектакли проходят, как и при настоящем зрителе - с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, участием звезд отечественного театра, предназначены для большой и малой сцены, для взрослой, семейной и детской аудитории.

Алтайские актеры показали малышам онлайн-сказку про Степана Ромашкина Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские актеры показали малышам онлайн-сказку про Степана РомашкинаФото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские актеры показали малышам онлайн-сказку про Степана Ромашкина Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские актеры показали малышам онлайн-сказку про Степана РомашкинаФото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские актеры показали малышам онлайн-сказку про Степана Ромашкина Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские актеры показали малышам онлайн-сказку про Степана РомашкинаФото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские актеры показали малышам онлайн-сказку про Степана Ромашкина Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские актеры показали малышам онлайн-сказку про Степана РомашкинаФото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские актеры показали малышам онлайн-сказку про Степана Ромашкина Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские актеры показали малышам онлайн-сказку про Степана РомашкинаФото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские актеры показали малышам онлайн-сказку про Степана Ромашкина Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские актеры показали малышам онлайн-сказку про Степана РомашкинаФото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские актеры показали малышам онлайн-сказку про Степана Ромашкина Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские актеры показали малышам онлайн-сказку про Степана РомашкинаФото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские актеры показали малышам онлайн-сказку про Степана Ромашкина Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские актеры показали малышам онлайн-сказку про Степана РомашкинаФото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские актеры показали малышам онлайн-сказку про Степана Ромашкина Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские актеры показали малышам онлайн-сказку про Степана РомашкинаФото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские актеры показали малышам онлайн-сказку про Степана Ромашкина Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские актеры показали малышам онлайн-сказку про Степана РомашкинаФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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