Пропавшего новосибирского таксиста нашли при странных обстоятельствах мертвым в Рубцовске

34-летний Андрей Гуреев перестал выходить на связь еще 10 мая. В последний раз его видели утром – он уехали из дома на своем белом «Солярисе». Парня искали волонтеры, и полиция, но найти его никто не мог. 26 мая его тело обнаружили в Рубцовске.

Как рассказали родственники, машина стояла на берегу реки Каменка, тело лежало недалеко от нее. Сейчас в краевом Следственном комитете пытаются выяснить – что же там произошло. Рассматриваются все возможные версии.

Тело обнаружил местный житель, который прогуливался в этом районе – сначала заметил автомобиль с наклейками «Убера», а потом и тело. Мужчина сразу вызвал полицию.

- При осмотре признаков насильственной смерти обнаружено не было, машина стояла открытой, в ней лежали деньги и документы, - говорят в ведомстве.

Если предположить, что его убили, чтобы завладеть имуществом – почему тогда не забрали деньги. Поблизости также не было обнаружено каких-то запрещенных сильнодействующих веществ. Близкие тоже не знают, что могло случиться, и зачем он поехал в Рубцовск.

- Женщина, с которой он жил, тоже ничего не знает. Да и разве матери это что-то даст, не знаю, как она все переживет, сына нет, и никогда уже не будет! Это просто ужас! Не верится, что Андрюши больше нет, - делится тетя погибшего Людмила.

Сейчас рассматриваются все возможные версии, в том числе самоубийство. По делу назначены экспертизы, как правило, они готовятся в течение месяца.

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