Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 июня 2020: новый ковидный госпиталь и более 100 тысяч обследованных

Барнаульскую городскую больницу №4 переведут в формат ковидного госпиталя. Решение было принято из-за роста заболевших. Таковы последние новости о коронавирусе в Барнауле на 2 июня 2020 года.

Как накануне сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, в последнее время регистрируется стабильно высокое число инфицированных коронавирусом. Отчасти - это результат майских праздников, когда жители края повально стали нарушать социальную дистанцию и прочие требования. Это подтолкнуло власти к решению перевести городскую больницу №4 в формат ковидного госпиталя.

Помимо этого за две прошедшие недели в Алтайском крае увеличили охват тестируемых. Как ранее сообщала «Комсомолка», в настоящее время этот показатель составляет более 170 тестов на 100 тысяч населения ежедневно. Общее же число обследованных уже превысило сто тысяч человек:

– в краевых медицинских организациях края – 70276 человек;

– в коммерческих организациях – 8268 человека;

– в ПЦР-лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» –23105 человек.

Согласно последним данным, на 2 июня в регионе выявлено 67 новых случаев заражения. В географии распространения инфекции добавились Хабарский (2) и Кытмановский районы (1). Общее число ковидных больных составило 1915 человек. Выписку за последние сутки получили 14 пациентов (общее число выздоровевших – 789).

Количество умерших за весь период - 22 человека, в том числе 12 случаев от COVID-19, восемь случаев – иные причины смерти, два случая находятся на экспертизе.

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