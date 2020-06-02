Похолодание с ночными заморозками идет на Алтай

Согласно прогнозам синоптиков, со дня на день в Алтайском крае снова похолодает. Причем ночью вновь возможны заморозки.

- Во вторник Алтайский край еще будет находиться в теплом секторе западного циклона, а в дальнейшем, с прохождением холодного фронта, температура воздуха понизится, - говорит Людмила Сырых, начальник отдела гидрометобеспечения Алтайского ЦГМС. - В дневные часы она, в основном, будет колебаться в пределах от плюс 16-ти до плюс 22-х градусов, а в ночные часы от плюс 5-ти до плюс 10-ти. При этом, по нашим прогнозам, ночью небо будет затянуто облачностью. При прояснении возможно температура на почве понизится до 0…-1. Такой прогноз действует на четверг и пятницу. Так что вероятность заморозков есть, но небольшая. Как это будет в действительности – посмотрим.

Так сегодня по краю температура днем составит в среднем +25…+30, по северо-западу +20…+25 градусов. В Барнауле ожидается от плюс 25-ти до плюс 27-ми. Утром и в конце дня кратковременный дождь, гроза.

А вот уже со среды начнется постепенное похолодание. Возможны осадки в виде кратковременных дождей и гроз. Ветер северных направлений.

Если оглядываться на многолетние наблюдения, то заморозки до конца первой недели июня для Алтайского края – это норма. Вообще, долгосрочные прогнозы – это дело неблагодарное. Максимум – на десять дней вперед. Пока что до середины следующей недели алтайские синоптики тепла не обещают.

- До середины следующей недели будет прохладная погода, в дальнейшем пока хорошего мощного тепла мы не видим. Конечно, коллеги из Новосибирска предоставляли долгосрочные прогнозы, но наиболее точные все же до десяти дней максимум. Если срок больше, то их точность резко понижается, - говорит специалист. – К примеру, в мае прогнозировали, что по температуре он будет около нормы, а по югу – ниже нормы на один градус. По факту вышло, что температура была на 4-6 градусов выше нормы. Так что вероятность прогноза на лето целиком – очень маленькая.