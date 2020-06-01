В барнаульском общежитии заканчивается карантин для студентов АГМУ

6 июня закончится карантин в общежитии №3 Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ). Ранее у одного из студентов обнаружили COVID-19.

Источник “Комсомольской правды” в университете сообщил, что всего на карантине в общежитии находились около 200 студентов. У всех был отрицательный тест на коронавирус. По согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю 91 студент уже покинул карантинную зону, просидев необходимое количество дней на изоляции. В настоящее время общежитии остаются 107 человек.

На пресс-конференции замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина отметила, что в одном из общежитий размещены студенты, которые являлись контактными с ранее инфицированными. Однако при этом у них отрицательные тесты на коронавирус. Во втором общежитии находятся студенты с положительными результатами без клинических проявлений заболевания. В третьем общежитии - все оставшиеся студенты, те, кто не был в контакте и не имеет клинических проявлений.

-По каждому общежитию проведены мероприятия по обеспечению контроля за противоэпидемическим режимом, за состоянием здоровья, питанием и так далее. - заявила Ульяна Калинина.

Министра здравоохранения региона Дмитрий Попов добавил, что студенты находятся под меднаблюдением. Куратор - городская поликлиника № 4. Людей с клиническими проявлениями госпитализировали, они получают помощь в стационарных условиях.

Полностью все карантинные мероприятия в общежитии закончатся 6 июня, к этому времени все студенты покинут здание. А 7 июня проведут массовую санитарно-гигиеническую обработку помещений в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. После этого общежитие №3 вернется к прежнему графику работы.

Напомним, ранее стало известно, что один из студентов вуза, подрабатывающий в одной из барнаульских больниц, заразился коронавирусом. При этом болезнь протекает бессимптомно. Несмотря на этого, молодого человека госпитализировали в ковидный госпиталь, а общежитии закрыли на карантин. АГМУ взял на себя бремя обеспечения студентов питьевой водой и питанием.

По данным на 1 июня, число заболевших коронавирусом в Алтайском крае приближается в двум тысячам. За минувшие сутки количество зараженных увеличилось на 67 и составило 1915.

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