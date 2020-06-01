Почему в Алтайском крае растет число зараженных COVID-19 и могут ли Барнаул закрыть на карантин

В Алтайском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом. О причинах этого, а также в целом о борьбе с COVID-19 на пресс-конференции 1 июня сообщили министр здравоохранения региона Дмитрий Попов и замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

“Стабильно высокая заболеваемость”

По словам министра здравоохранения региона, на прошлой неделе фиксировали стабильно высокие цифры. Большое число зараженных коронавирусом - это во многом последствия майских праздников, когда многие жители Алтайского края не соблюдали режим самоизоляции и выходили на улицы без масок. Кроме того, есть групповые очаги.

Также нужно учитывать, что за две прошедшие недели увеличили масштаб тестирования на коронавирус. В настоящее время этот показатель составляет более 170 тестов на 100 тыс. населения ежедневно. В регионе уже провели более 100 тыс. тестирований, это позволяет понимать уровень заражения среди жителей края. Благодаря этому инфицированных удается выявлять за короткое время.

- Надо разделять пациентов на заболевших, у которых появляется клиническая симптоматика или подобная респираторному заболеванию или пневмонии, и инфицированных. Они составляют крае порядка 77%. Это говорит о том, что мы своевременно их выявляем и диагностируем, тем самым изолируя от общества, - сказал Дмитрий Попов.

Он добавил, что растет и число медработников, зараженных коронавирусом. Они находятся в зоне риска, потому что контактируют с заболевшими COVID-19. Контакт не может быть исключен даже когда специалист использует средства индивидуальной защиты.

- Пока мы видим стабильно высокую заболеваемость. Эта неделя покажет нам тенденции, которые должны сложиться в целом в регионе, - резюмировал министр.

Могут ли Барнаул закрыть на карантин

Отвечая на вопрос о том, возможно ли закрыть краевую столицу на карантин, Ульяна Калинина сказала, что пока такого решения не принимали.

-В последние дни достаточно большой вклад в уровень заболеваемости в Барнауле внесли групповые очаги. После того, как они будут закрыты, будут завершены все противоэпидемические мероприятия, тогда можно будет говорить о необходимости либо принятия каких-либо решений по Барнаулу, либо о продолжении мероприятий, которые действуют. Пока решения о переведении Барнаула в режим карантина не принимались, не рассматривались, - заявила замруководителя краевого управления Роспотребнадзора.

Госпитали для зараженных

Дмитрий Попов отметил, что в Алтайском крае коечный фонд достаточный, но ситуация напряженная. В связи с этим горбольница №4 станет ковидным госпиталем. А пациентов с внебольничными пневмониями с 1 июня будет принимать 12-я городская больница.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Мы готовили ее в течение недели, организовывали все принципы оказания медицинской помощи. Она выходит в круглосуточный режим и будет оказывать помощь в первую очередь для жителей Барнаула.

В регионе ковидные госпитали развернуты по окружному принципу. Они работают в Рубцовске на базе 3-й городской больницы, в Рубцовской и Змеиногорской ЦРБ, в Бийске на базе 2-й городской больнице, а также в Алейске, Новоалтайске, Славгороде, и Камне-на-Оби.

Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле ковидные госпитали находятся в горбольницах №5 и №11, госпитале ветеранов войн и Центре охраны материнства и детства. Кроме того, в резерве есть Федеральный центр травматологии и ортопедии на 165 коек. Он будет развернут в случае необходимости, там буду в первую очередь помогать тяжелым пациентам

Отметим, что всего в регионе развернуто 2036 коек для оказания медицинской помощи больным с коронавирусом.

Когда могут ослабить режим

Ульяна Калинина напомнила, что вклад в общее число инфицированных внесла и групповая заболеваемость в медучреждениях и общежитии АГМУ. Когда все эти ситуации будут завешены, проведут дополнительную оценку эпидситуации.

Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Здесь будет играть роль и количество выявленных заболевших за сутки, и темпы прироста по отношению к предыдущему дню, уровни заболеваемости на отдельных территориях. Мы должны будем понимать, кто у нас выявляется. Либо это контактные из домашних очагов, либо новые источники инфекции, - сказала замруководителя краевого управления Роспотребнадзора.

После анализа ситуации примут решение по послаблению или ужесточению режима. Должна быть проведена оценка в динамике.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Алтайском крае приближается в двум тысячам. За минувшие сутки количество зараженных увеличилось на 67 и составило 1915.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда краевая больница скорой медицинской помощи Барнаула начнет работать в прежнем режиме

Среди сотрудников и пациентов учреждения выявили 126 случаев инфицирования коронавирусом (подробнее)