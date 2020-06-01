Парковка запрещена: в Барнауле расчищают проезды для пожарных машин

Проезды для специальной техники, будь то скорая помощь или пожарная машина к жилым домам зачастую бывают перекрыты: машинами, шлагбаумом, бетонными блоками. Давно уже сказано, что со всем этим надо бороться и вот, наконец-то, в Барнауле перешли от слова к делу.

Переломный момент, на самом деле произошел в прошлом году, когда случился пожар в доме на Северном Власихинском проезде. Тогда по тревоге были подняты даже глава регионального МЧС и мэр Барнаула. Восстановление строения тоже проходило долго и затратно, но всего этого можно было избежать, если бы не перекрытый путь. Когда начался пожар, а техника не могли подъехать, жильцы дома сами на руках растаскивали автомобили.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко тогда обратил на эту проблему внимание и назвал ее хронической для всех крупных городов. Причем она касается всех районов: и со старой, советской застройкой, которая не предполагала такое количество личного транспорта и, соответственно, парковочных мест во дворах, но и новые микрорайоны грешат этим. Он дал поручение заняться решением проблемы, причем не только в Барнауле.

Специальная разметка для пожарных появится в барнаульских дворахФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Одна из мер – рейды сотрудников МЧС России по Алтайскому краю по наиболее сложным дворам. Они подтверждают, что действительно, зачастую сами жильцы домов создают тупики, либо паркуются «впритык». Чтобы преодолеть все эти препятствия, спасателям и медикам приходится тратить драгоценное время.

- В ходе тушения пожаров, многие наши сограждане часто бывают свидетелями того, что драгоценное время при следовании на пожар подчас тратится на проезд и расстановку техники в крайне сложных условиях, - отмечают в региональном главке МЧС.

Чтобы как-то приспособиться к работе в «стесненных» условиях сотрудники ведомства регулярно проводят тренировочные выезды подразделений на условные возгорания в густонаселенных районах, и каждый раз сталкиваются с проблемами проезда.

Один из предложенных методов борьбы – специальная разметка во дворах жилых домов. Пилотным проектом стал дом на Никитина, 59. На днях межведомственная группа, состоящая из сотрудников главка МЧС России по Алтайскому краю и представителей администрации города, проверила готовность площадки. Теперь здесь есть специальная разметка для расположения пожарной техники, а также знак, запрещающий стоянку и табличка, информирующая о том, что работает эвакуатор.

- Необходимая разметка во дворах помогает быстрее прибыть к очагу возгорания и спасти чью-то жизнь, - подчеркнул начальник первого пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Алтайскому краю полковник внутренней службы Ярослав Грабовский.

В том случае, если на специальной разметке будет оставлен автомобиль, то его могут не только отвести на штрафстоянку, но и выписать штраф до двух тысяч рублей. Недешевое «развлечение», так что водителям придется искать новое места для парковки.

По словам начальника Управления по делам ГОЧС Барнаула Владимира Драчева, в городе уже оборудовано две площадки для спецтехники. Ещё пять площадок планируется оборудовать в ближайшее время.