Когда краевая больница скорой медицинской помощи Барнаула начнет работать в прежнем режиме

После вспышки коронавируса краевая клиническая больница скорой медицинской помощи (БСМП) возобновит работу в прежнем режиме во второй половине это недели или в начале следующей. Об этом на пресс-конференции 1 июня сообщил министра здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

По его словам, сейчас основная задача - локализовать очаг и завершить работы по дезинфекции. Планируется, что больница возобновит работу в прежнем режиме в середине этой недели или начале следующей.

Среди сотрудников и пациентов больницы выявили 126 случаев инфицирования коронавирусом. Среди них 89 медработников, остальные - пациенты. Тестирование и медицинское наблюдение планируют завершить в течение этой недели. После этого в случае отрицательных результатов на COVID-19 пациенты смогут вернуться домой, а больница возобновит работу в обычном режиме.

В связи с закрытием БСМП возросла нагрузка и на другие медучреждения Барнаула. Так краевая клиническая больница перешла на экстренный режим работы. Также подключили Федеральный центр травматологии и ортопедии.

Министр добавил, что часть инфицированных пациентов, которых не могли перевести в другие учреждения, находятся в больнице.

- Для этого мы организовали лечение как по основному, так и по сопутствующему заболеванию на месте. У нас там работает врач инфекционист, усилена работа эпидемиологической службы, которая как раз организует правильность перемещения внутри учреждения, чтобы прекратить возможную передачу инфекции. Часть медработников и пациентов мы перевели в ковидные госпиталя - в Новоалтайск и в горбольницу №5 Барнаула, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь,- сказал Попов.

Что было известно ранее

Напомним, в связи с возникновением очага инфекции краевая больница скорой медицинской помощи с 22 мая стала ковидным госпиталем.

- Мы прекратили госпитализацию по экстренной и неотложной медицинской помощи в этот госпиталь, перенаправив всех пациентов. Перепрофилировали отделения этого госпиталя. Часть пациентов, часть персонала перевели на лечение в другие ковидные госпитали. Оставшуюся часть распределили по корпусам в зависимости от результата тестирования: те, кто имеет отрицательный результат, сконцентрированы в первом корпусе, те, кто имеет положительный результат – во втором корпусе, - ранее заявил Дмитрий Попов.

По его словам, медперсонал, который имеет отрицательный результат, будет находиться в третьем корпусе

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