Летучие мыши стали залетать к людям среди ночи
Барнаулец Максим Любимов на своей странице в Инстаграм разместил видеоролик, в котором главный герой - летучая мышь. Дело было на четвертом этаже в доме на Змеиногорском тракте.
-Гостья прилетела среди ночи, - рассказал Максим «Комсомолке». - Проснулся от пугающего звука, сначала даже показалось, что кто-то ходит по квартире.
Взяв фонарик, мужчина пошел включать свет. И тут увидел в крылатое существо. Летучая мышь в панике металась по квартире, хлопая крыльями над потолком.
- Я ее сначала поснимал на телефон, потом стал ловить с помощью полотенца, - рассказывает барнаулец.
В какой-то момент испуганное млекопитающее спряталось за диван.
- Я попытался ее осторожно достать, она огрызалась, - вспоминает Максим.
Ночные игры в кошки-мышки продолжались около часа , животное никак не ловилось. В итоге хозяину квартиры все же удалось осторожно прихватить крылатую бестию полотенцем.
- Смотри ты, какая злюка! - говорит он на камеру и шутит про коронавирус, который переносят летучие мыши.
- После этого необычная гостья еще немного поогрызалась и удалилась восвояси, - рассказывает Максим.
- При съемках ни одна летучая мышь не пострадала, - заключил автор ролика.
Если к вам вдруг также нагрянет летучая мышь, не ловите зверька руками. Эти животные ранимы из-за наличия тонкой кожистой складки между передними и задними конечностями,- предупреждают специалисты Минприроды. Летучую мышь можно выгнать при помощи куска ткани, открыв при этом окно.
ИСТОЧНИК KP.RU