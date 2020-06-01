2020-06-01T10:54:52+03:00
Дом. Семья

Летучие мыши стали залетать к людям среди ночи

Барнаулец снял видеоролик о необычном визите
Марина КОЧНЕВА
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Источник: instagram.com/liubimov_mm1Источник: instagram.com/liubimov_mm1
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Барнаулец Максим Любимов на своей странице в Инстаграм разместил видеоролик, в котором главный герой - летучая мышь. Дело было на четвертом этаже в доме на Змеиногорском тракте.

-Гостья прилетела среди ночи, - рассказал Максим «Комсомолке». - Проснулся от пугающего звука, сначала даже показалось, что кто-то ходит по квартире.

Взяв фонарик, мужчина пошел включать свет. И тут увидел в крылатое существо. Летучая мышь в панике металась по квартире, хлопая крыльями над потолком.

liubimov_mm1liubimov_mm1
Ночной гастролер
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- Я ее сначала поснимал на телефон, потом стал ловить с помощью полотенца, - рассказывает барнаулец.

В какой-то момент испуганное млекопитающее спряталось за диван.

- Я попытался ее осторожно достать, она огрызалась, - вспоминает Максим.

Ночные игры в кошки-мышки продолжались около часа , животное никак не ловилось. В итоге хозяину квартиры все же удалось осторожно прихватить крылатую бестию полотенцем.

- Смотри ты, какая злюка! - говорит он на камеру и шутит про коронавирус, который переносят летучие мыши.

- После этого необычная гостья еще немного поогрызалась и удалилась восвояси, - рассказывает Максим.

- При съемках ни одна летучая мышь не пострадала, - заключил автор ролика.

Если к вам вдруг также нагрянет летучая мышь, не ловите зверька руками. Эти животные ранимы из-за наличия тонкой кожистой складки между передними и задними конечностями,- предупреждают специалисты Минприроды. Летучую мышь можно выгнать при помощи куска ткани, открыв при этом окно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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