Трансляция онлайн-ярмарки детских товаров и услуг: успевай купить со скидкой
Алтайский край - территория детства.Первая онлайн-ярмарка детских товаров и услуг.
Онлайн-ярмарка продлится до 3 июня.
Сегодня, 1 июня в прямом эфире на сайте «Комсомольская правда – Барнаул», а также на канале @altfond22, состоится онлайн ярмарка детских товаров и услуг. Начало в 11:00. Во время трансляции любимые детские герои проведут розыгрыши. Самые активные зрители эфира смогут выиграть выходные со всей семьей на базе отдыха, а также побороться за главный приз – велосипед!
Зажигательные флешмобы, шоу мыльных пузырей, бал с Золушкой, маги и чародеи, друзья Деда Мороза, Баба Яга, забавные челленджи – все это ждет зрителей эфира. Победители розыгрышей получат призы, которые им доставят прямо домой.
Программа онлайн-ярмарки
1 июня с 11:00 до 15:00 состоится прямой эфир на канале @altfond22 и на сайте «Комсомольская правда – Барнаул».
Предложение «купи сейчас со скидкой — используй позже» продлится еще два дня – 2 и 3 июня. Запись эфира будет доступна все эти дни.
Подробности на сайте ярмаркадетства.рф.
ИСТОЧНИК KP.RU