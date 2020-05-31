2020-05-31T07:34:58+03:00
Дом. Семья

На Алтае медведь при виде инспектора присел на бревнышко

Косолапый даже не испугался человека, а с любопытством рассматривал его
Анна СЕМИНА
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Молодой медведь на берегу Телецкого озера (фото: Сергей Усик)Молодой медведь на берегу Телецкого озера (фото: Сергей Усик)
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В Республике Алтай сотрудник государственного биосферного заповедника встретился с молодым медведем, который при виде инспектора не убежал, а присел на бревно.

В последнее время сотрудники Алтайского биосферного заповедника отмечают, что молодые особи косолапых стали все чаще появляться на берегу Телецкого озера. Так произошло и в этот раз. Во время патрулирования берегового участка на кордоне Кокши инспектор Сергей Усик столкнулся с одним из бурых.

- На обратном пути встретил гуляющего по берегу молодого медведя. Как и всякий молодняк, прежде чем убежать, мишка минут пять боролся с любопытством и страхом. Присел на брёвнышко и стал наблюдать за мной, однако нервы всё же не выдержали и миша рванул вверх по склону. Прежде чем скрыться в кустах косолапый оглянулся на прощание. Мне этого времени хватило чтобы подъехать поближе и сделать серию кадров. Пока, мишка, спасибо за фотосессию, - рассказывает он.

Еще один мишка попал в фотоловушку, установленную на кордоне Байгазан. Причем он подошел очень близко – буквально в двухстах метрах оттуда находится усадьба сотрудников заповедника.

- Проверяли фотоловушку. «Попался» в нее медведь, небольшой такой, довольно симпатичный, - рассказывает научный сотрудник Мирослава Сахневич. - Не сказать, что очень обрадовались его появлению, так как давно возле кордона не слышали рычания медведей, а уж воочию их самих видели всего один раз. Что же, придется «притираться» к новому соседу, так как каждый год рядом с кордоном живет новый медведь.

По словам териолога Юрия Калинкина, как правило, весной на берегу озера можно увидеть бурых медведей. Преимущественно это как раз молодые особи.

- В этом году большинство медведей, выйдя из берлог, направились в кедровники, где лежит много прошлогодней шишки. По побережью остались, преимущественно, молодые особи, кормящиеся на останках погибших за зиму животных и травами. Любопытство и страх - это обычная реакция для молодых особей медведей, тем более в заповеднике, где их не преследует человек. Увидев диковинного, в тайге, зверя — человека, да еще на лодке или на коне молодые животные, бывает даже следуют за ним, чтобы удовлетворить свое любопытство, - объяснил зоолог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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