Последние новости о коронавирусе в Барнауле на 31 мая 2020: третье место по заболеваемости в СФО и оказавшиеся на улице студенты

Алтайский край оказался на третьем месте по проценту выявленных случаев в Сибири. Это последние новости о ситуации с коронавирусом на 31 мая 2020 года. На первом месте Красноярский край, следом идет Новосибирская область. Всего за время пандемии в СФО выявлено больше 14 тыс. инфицированных, это 4% от общего числа по России.

За последние сутки прирост в нашем регионе составил 71 новый случай, а общее число заболевших – 1779 человек.

Тем временем, студенты Алтайского медвуза пожаловались на то, что их выгнали из общежития буквально на улицу. Сообщение опубликовано в социальных сетях и телеграм-каналах.

- Студентам из второго общежития на Комсомольском, 106 за сутки в экстренном порядке сказали, чтобы они собрали свои вещи и освободили комнаты, так как в общежитии будет госпиталь для студентов с положительным тестом на коронавирус. Нас просто выкинули на улицу, хоть и пишут что переселяют в третью общагу, но это не правда. Экстренно пришлось искать квартиру или ехать к знакомым. У нас брали тест на коронавирус и вчера пришли результаты. Плюс ещё вчера измеряли температуру. Сегодня те, у кого вчера была температура, но тест пришел отрицательный оставили в общежитии на втором этаже. При этом на первый этаж привезли всех, у кого коронавирус подтверждён. Это полный беспредел, - возмущаются учащиеся.

Напомним, в общежитии №2 выявили очаг коронавируса. Ранее, как писал «Толк», их решили перевести в общежитие, расположенное на улице Димитрова, 60.

- Студенты, у которых подтвержден коронавирус, не имеют никаких симптомов заболевания, а потому их состояние позволяет перевести их из больницы на амбулаторное лечение, - сообщает издание.