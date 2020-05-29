2020-05-29T17:03:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 30 мая 2020: COVID-19 проник в детский сад

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 30 мая 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Большинство более бессимптомно.Большинство более бессимптомно.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус распространяется по Алтайскому краю прежними темпами – плюс 75 зараженных за минувшие сутки, а выздоровевших только 11. Общее число инфицированных – 1708 человек. При этом большинство из них болеет без каких-либо симптомов.

К сожалению, прибавилось и число летальных исходов: один человек умер именно из-за коронавируса,у второго также был диагностирован COVID-19, однако установлена другая причина смерти. За весь период скончался 21 человек.

Почти половина заболевших – жители Барнаула. В столице края зарегистрировано 813 случаев. На втором месте, как и прежде, Змеиногорский район – там заболели 252 человека, третий по числу зараженных – Бийск, там зарегистрировано 132 случая.

Коронавирус подтвердился у воспитателя детского сада в Барнауле

В управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю подтвердили заболевание коронавирусом у воспитательницы детского сада №222 в Барнауле. Она была обследована как контактное лицо из-за того, что в ее семье был зараженный COVID-19.

Группу, в которой работал воспитатель, закрыли на карантин. В списке контактных лиц всего 26 человек, половина из них – дети, другие 13 человек – это сотрудники. Работа дежурной группы в садике приостановлена. Помещение дезинфицируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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