Коронавирус в Барнауле, последние новости на 30 мая 2020: COVID-19 проник в детский сад
Коронавирус распространяется по Алтайскому краю прежними темпами – плюс 75 зараженных за минувшие сутки, а выздоровевших только 11. Общее число инфицированных – 1708 человек. При этом большинство из них болеет без каких-либо симптомов.
К сожалению, прибавилось и число летальных исходов: один человек умер именно из-за коронавируса,у второго также был диагностирован COVID-19, однако установлена другая причина смерти. За весь период скончался 21 человек.
Почти половина заболевших – жители Барнаула. В столице края зарегистрировано 813 случаев. На втором месте, как и прежде, Змеиногорский район – там заболели 252 человека, третий по числу зараженных – Бийск, там зарегистрировано 132 случая.
Коронавирус подтвердился у воспитателя детского сада в Барнауле
В управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю подтвердили заболевание коронавирусом у воспитательницы детского сада №222 в Барнауле. Она была обследована как контактное лицо из-за того, что в ее семье был зараженный COVID-19.
Группу, в которой работал воспитатель, закрыли на карантин. В списке контактных лиц всего 26 человек, половина из них – дети, другие 13 человек – это сотрудники. Работа дежурной группы в садике приостановлена. Помещение дезинфицируют.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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