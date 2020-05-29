Белокуриха на «низком старте»: как в городе-курорте готовятся к приему отдыхающих

Улицы курорта Белокуриха до сих пор непривычно пусты. По указу губернатора Алтайского края Виктора Томенко, прием гостей в санаториях и пансионатах отложен до 8 июня.

- Мы все находимся в ожидании гостей, - говорит Олег Акимов, заместитель гендиректора АО «Курорт Белокуриха». – С понедельника, 1 июня выводим на работу весь персонал и начнем активно готовиться к открытию.

Кажется, что даже сама природа здесь истосковалась по туристам – воздух переполнен целебными аэроионами, величественные горы будто приуныли, недополучая должного восхищения. И даже бурундуки, ставшие ручными, в грусти от того, что их теперь никто не подкармливает лакомствами. Тем не менее, за время пандемии в городе-курорте удалось много чего сделать полезного.

Провели ремонт

За последний месяц в трех санаториях Белокурихи отремонтировано более 100 номеров.

- Раньше приходилось закрывать этажами и ремонтировать, но это доставляло неудобство и дискомфорт для отдыхающих. А сейчас у нас появилась возможность сделать ремонт точечно в тех номерах, где это было необходимо, - говорит Олег Акимов.

Также провели ремонт в ресторанах санаториев. При круглосуточной работе в горячем и овощном цехах это было сделать практически невозможно. Благодаря вынужденной остановке, специалисты привели все в порядок, заменили износившееся оборудование и т.д. Теперь есть стабильный запас прочности на многие годы вперед.

Фото предоставлено Управлением печати.

Привели в порядок и еще один объект - термальный комплекс «Водный мир». Из-за постоянной востребованности, его ремонт проходил лишь частями. Однако сейчас, во время карантина появилась возможность спустить воду полностью из всех бассейнов и заняться более детальным ремонтом комплекса.

Уличное благоустройство

Сейчас в городе-курорте полным ходом идет благоустройство уличных территорий: выложена тротуарная плитка на площади и пешеходных дорожках, построена новая стоянка для машин отдыхающих, укрепляются склоны, озеленяются зоны отдыха, высаживаются цветы на клумбы.

- Также сделан новый теренкур - он идет от санатория «Белокуриха» до поликлиники. Тропа оснащена местами отдыха, скамейками и т.д., - рассказывает Олег Акимов. – У нас уже были теренкуры над «Катунью», «Сибирью», теперь и над «Белокурихой» будет – туристы точно останутся довольны, так как тропа там уже была набита.

Все эти меры позволили привлечь к работе более 45 человек специалистов и строителей, благодаря чему даже в перерод непростых условий пандемии люди смогли получить полноценную заработную плату.

Фото предоставлено Управлением печати.

Обеспечение безопасности

Сотрудники санаториев Белокурихи будут три раза в месяц проводить обследование на коронавирус.

- Обойдётся это недешево – около 500 тыс рублей в месяц. Но нам очень важно обеспечить их защиту. С этой же целью закупаем маски, перчатки, дезсресдства и т.д., - говорит заместитель гендиректора АО «Курорт Белокуриха».

Для отдыхающих и сотрудников санатории организованы отдельные входы. Причем на каждом происходит обязательное измерение температуры и обработка рук дезсредствами.

- Мы закупили в санатории тепловизоры еще в марте, когда только все начиналось, поэтому последние отдыхающие уже застали момент подобного контроля, - рассказывает Акимов.

Также для обеспечения безопасности все номера сейчас оснащают специальными рециркуляторами воздуха, которые снижают вероятность заболевания вирусными инфекциями.

Кстати, при заселении в санаторий в числе медицинских справок у отдыхающих должен быть и результат пройденного теста на коронавирус.

Что касаемо размещения, то семьям разрешат селиться в одном номере, во всех остальных случаях будет организовано одиночное проживание. Все эти меры необходимы для того, чтобы не допустить распространение коронавируса.

А в это время

Поэтапный выход из карантина

Напомним, что Правительством Алтайского края разработан ряд мер поддержки индустрии туризма в связи с ситуацией по коронавирусу и план поэтапного выхода отрасли из режима карантина. Он основан на рекомендациях Ростуризма и Роспотребнадзора по организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Срок наступления каждого этапа определяется исходя из эпидемиологической ситуации. Так, например, для санаторно-курортных организаций – не ранее 8 июня, для остальных туристических объектов – 22 июня. Соответствующий указ подписан губернатором Алтайского края Виктором. Томенко.

План предполагает четыре этапа возобновления деятельности туристической отрасли:

Первый - последовательное возобновление работы санаторно-курортных организаций, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, туристских организаций (туроператоры, турагентства) и далее коллективных средств размещения (за исключением хостелов).

Второй этап – снятие отдельных ограничений для санаториев и туристических компаний.

Третий этап - открытие хостелов и снятие большинства ограничений, веденных в связи с распространением COVID-19 для вышеперечисленных организаций.

Четвертый этап - снимаются все ограничения, но остаются отдельные требования по профилактике инфекционных заболеваний (наличие санитайзеров в общественных местах, профилактическая дезинфекция помещений, проведение массовых мероприятий с контролем количества участников и обеспечением санитарной безопасности).