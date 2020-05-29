2020-05-29T09:23:48+03:00
Звезды

Китайская студентка из Барнаула спела «Катюшу»

Девушка записала песню ко Дню Победы и осуществила свою детскую мечту [видео]
Анна СЕМИНА
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Студентка Института искусств и дизайна Алтайского государственного университета Чэнь ИсуСтудентка Института искусств и дизайна Алтайского государственного университета Чэнь ИсуФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Студентка Института искусств и дизайна Алтайского государственного университета Чэнь Ису покорила сердца членов жюри организации «Союз женщин России» своим исполнением легендарной военной песни «Катюша».

Именно по инициативе общероссийской общественной организации проводился флешмоб. Его приурочили к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В общей сложности до этапа итогового голосования было допущено более 450 работ. В их числе несколько участников из Алтайского края и Республики Алтай. Так уж сложилось, что все те, кто дошел до финала, представили свое видение легендарной песни военных лет «Катюша». В частности ее исполнили члены Чемальского отделения РОО «Женщины Алтая», Артисты Государственного молодёжного ансамбля песни и танца Алтайского края, а также китайская студентка Алтайского госуниверситета Чэнь Ису. Последняя особенно понравилась жюри. Девушка не только хорошо владеет русским языком, но у нее прекрасный голос – это нельзя не отметить.

СФО: Алтайский край.Алтайский край Студентка из Китая ФГБОУ ВО Алтайский государственный университет Чэнь Ису исполнила песню "Катюша"

По словам студентки, выбор композиции был очевиден – она еще в младенчестве услышала эту песню и всю жизнь мечтала ее спеть.

- С песней «Катюша» я знакома с раннего детства, ведь она очень известна в Китае и часто звучит в различных концертных программах. Я всегда хотела исполнить ее на русском языке, но останавливало его незнание. Теперь, будучи студенткой Алтайского госуниверситета, я смогла осуществить свою мечту. И особенно приятно, что я исполнила ее не просто так, а для онлайн-концерта в честь Дня Победы, - говорит сама Чэнь Ису.

В вузе рассказывают, что студентка попала в число лидеров по количеству отданных голосов в номинации «Особое социальное звучание». При этом Чэнь Ису стала единственной студенткой из Сибирского Федерального округа, отмеченной жюри. Кстати, в госуниверситете девушку тоже очень любят и уважают за трудолюбие.

- Про Чэнь Ису могу сказать только приятные слова. У нее большое желание петь: даже сейчас, во время дистанционного обучения, она постоянно пишет мне, что хочет прийти на занятия в класс. Все задания она старательно выполняет, каждый день присылает мне арии и вокализы в своем исполнении. В общем, работает за пятерых. Чэнь Ису талантлива, у нее от природы приятный тембр голоса. Она очень трогательно поет, понимает музыку на интуитивном уровне. Единственное – ей нужно укрепить дыхание, все остальное у нее есть, - говорит преподаватель по вокалу Ольга Гавриш.

Кстати, Чэнь Ису должна была петь «Катюшу» на большом концерте «Победный май нам не забыть» с участием Университетского русского оркестра, но, к сожалению, мероприятие пришлось отменить.

- Исполнение Чэнь Ису очень интересное. Она – талантливая девочка, и с большим интересом работала над этой песней. Уже на первой репетиции Чэнь Ису удалось покорить весь оркестр, и после ее исполнения все музыканты ей дружно аплодировали, - добавил заведующий кафедрой инструментального исполнительства Николай Корниенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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