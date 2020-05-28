2020-05-28T18:34:42+03:00
Общество

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 29 мая 2020: продление запрета на работу санаториев и турбаз, рост числа зараженных COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 29 мая 2020 года
САНТАЛОВ Константин
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Скорая помощь.Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 29 мая 2020 года выглядят следующим образом - открытие санаториев и турбаз на Алтае откладывается. В регионе продолжает расти число заболевших.

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае составляет 1633. Среди них 172 ребенка до 17 лет, сообщает оперштаб.

По данным на 28 мая, новые случаи выявили в Барнауле – 49 человек, Ребрихинском районе – 8, Первомайском районе – 4, Рубцовске – 3, Бийске – 2, Новоалтайске – 2, Славгороде – 2, Алейске -2, Крутихинском районе – 1, Горняке – 1, Егорьевском районе – 1, Усть-Калманском районе – 1, ЗАТО Сибирский – 1, Бурлинском районе – 1.

Кроме того, в географии распространения COVID-19 добавился Зональный район, здесь выявлен один инфицированный.

К счастью, растет и количество выздоровевших, их уже 717.

Под меднаблюдением и на самоизоляции находятся более 5600 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция – более 19 тыс. человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано более 87 тыс. человек.

Продление ограничений для турбизнеса

В указе губернатора региона Виктора Томенко сказано, что масштабное открытие летнего туристического сезона в Алтайском крае откладывается, как минимум, до 22 июня.

В новой редакции указа говорится, что до 8 июня на территории Алтайского края приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях и санаторных оздоровительных лагерях.

Помимо этого до 22 июня приостановлено бронирование и размещение отдыхающих в гостевых домах, домах отдыха, пансионатах, базах отдыха, кемпингах, турбазах, домах охотника (рыбака), сельских гостевых домах, апарт-отелях, мотелях, хостелах.

Кроме всех вышеуказанных мест, до 22 июня в Белокурихе запрещено бронирование и размещение граждан в гостиницах, за исключением командировочных и лиц, находящихся в служебных поездках.

Напомним, ранее, согласно все тому же указу, датой открытия санаториев, баз отдыха и других мест размещения значилось 1 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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