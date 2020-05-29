В квитанциях барнаульцев появилось дополнительные 2-4 тысячи рублей за парковку и детскую площадку

Когда я получаю квитанцию, то плАчу, но плачУ. А в конце апреля не то, что плакать, а рыдать хотелось. Вот, полюбуйтесь: строка «Прочие расходы» - 2122 рубля. За что? Как оказалось, я такая не одна – возмущений полон дом. Прошлой осенью на общедомовом собрании мы с жильцами хрущевки на улице Чеглецова, 7а решили расширить проезжую часть и парковку у дома, для чего понадобилось включение в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2020 годы» и софинансирование строительства детской площадки. Но тогда, принимая решение, квартиранты еще не знали, что обсуждаемая сумма будет отличаться от реальной в разы.

Вошли в положение

Управдом предложила всем жильцам собраться, чтобы решить вопросы о включении дома в программу. Одни жильцы выступали за строительство детской площадки, другие – за расширение проезжей части и благоустройство парковки. Как выяснилось, чтобы дом попал в программу, необходимо присоединиться сразу к двум этим проектам. Нас предупредили, что за все вместе мы заплатим не больше тысячи. Причем инициативу многие жильцы поддержали, даже те, у кого ни машины, ни маленьких детей нет.

Чтобы принять решение, достаточно было присутствие на собрании двух трети жильцов. Как говорится в протоколе собрания, в обсуждении участвовали собственники 54 квартир из 80 имеющихся в доме. По всем пунктам удалось достигнуть согласия. Но, как выяснилось позже, плата за парковку и детскую площадку стала обязательной для всех, даже для тех, кто свое желание не высказывал. Сумма, согласно документу, начисляется в зависимости от площади квартиры.

Согласно программе софинансирования, доля жильцов составляет 40%. Эти деньги мы вкладываем в обрезку деревьев, расширение проезжей части, благоустройство парковки и строительство детской площадки. Плату за обустройство парковки включили в апрельские квитанции, а в конце мая нас ждет еще один «сюрприз» - плата за детскую площадку. Вот только сумма оказалась в разы больше оговоренной на собрании. Если раньше предполагалось, что за абсолютно все работы мы будем вкладывать не больше тысячи, то теперь владельцам двухкомнатной квартиры придется платить около трех тыс. рублей, а владельцам трёшки – около четырех.

«Поставим шлагбаум»

С просьбой объяснить, откуда появились такие суммы, я и еще одна инициативная соседка обратились в управляющую компанию ООО «Эффективные технологии». Директор предоставил нам смету и план благоустройства, но показывать оригинал протокола, в котором расписывались все, кто высказался «за», нам не стали. Из документов мы узнали, что спиливать деревья начнут уже в 20-ых числах мая, а работы по обустройству парковки – с 1 июня. При этом, те, кто встанет «в позу» и откажется вносить сумму из графы «Прочие расходы», потом будут платить не только долг, но и пеню. Выбора, получается, нет. Вот так мы все мы и стали заложниками ситуации. Но тяжелее всего пенсионерам, которым ни парковка, ни детская площадка не нужна, а пенсии у многих копеечные.

- А нам оно надо? Нам ясно сказали, что платить будем не больше тысячи. Я лично потому и согласилась, что хотела доброе дело для ребятишек сделать. Когда ко мне приходила управляющая домом, я ей еще раз повторила, что если вдруг будет больше тысячи рублей, то я платить не буду. А сейчас получается, что квитанции пришли, управдом с себя ответственность снимает, говорит: «Ну, так получилось», а у меня пенсия не такая большая, - рассказывает жительница дома Наталья.

Практически, то же самое говорят и другие несогласные платить. Конфликт между жильцами, которые «за» и «против», набирает обороты. Накануне один из мужчин, у которого есть автомобиль, кричал у подъезда, что если мы не хотим платить, то заплатившие поставят шлагбаум, и к нам не проедет даже такси. Правда, по закону общедомовая территория предполагает равные возможности пользования между всеми жильцами.

Самое обидное, наверное, даже не обязательство платить, а то, что места на этой парковке лично мне не видать. Живу здесь уже пять лет, и все, у кого есть машина, давно себе оградили место, а то, что это незаконно – никого не волнует. Где же гарантия, что если я заплачу, то при появлении машины мне выделят свой уголок? Её нет.

Работы с нарушениями

Еще один интересный момент всплыл из разговора с соседями. Обрезка деревьев обошлась нашему дому в 176 тыс. рублей. И каково же было наше удивление, что за эту работу взялся директор нашей управляющей компании. Более того, ни помощников, ни страховки, ни вышки, как рассказывает соседка, наблюдавшая за процессом, у него не было. Все работы он производил сам с помощью обычной бензопилы и стремянки. Вот, как вспоминает это все свидетельница:

Деревья обрезали не по правиламФото: из личного архива героя(ев) публикации

- Я вышла, когда он деревья пилил, и спрашиваю: «Почему вы этим занимаетесь?». Тут страховка нужна, вышка нужна, а деревья падали, как попало, и не дай бог, упали бы на ребенка какого-нибудь, он бы даже не заметил. Железки для бельевых веревок на улице погнул, сами веревки порвал, а я их только натянула. Разве так можно? - недоумевает соседка.

Обрезка деревьев во дворе домаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Поваленные деревья погнули железки для бельевых веревокФото: из личного архива героя(ев) публикации

Как быть?

Инициативные жильцы начали собирать подписи, чтобы отменить хотя бы плату за парковку. Число подписавшихся растет, но будет ли его достаточно для того, чтобы плату убрали, пока неизвестно.

За комменатрием я обратилась к юристу Сергею Веселых. По его словам, после того, как было принято решение на общедомовом собрании, с жильцами должны были согласовать смету и четко сказать, какую сумму придется платить и за парковку, и за детскую площадку. С нами эти средства никто не согласовывал, а значит сейчас – прямой путь в Госжилинспекцию. Так жильцы и сделали: обращения уже направлены в жилищный комитет Барнаула, Госжилнспекцию Алтайского края и прокуратуру Октябрьского района.

Правда, работы начинают в нашем дворе уже с 1 июня…

Корреспондент «Комсомолки» будет следить за развитием событий.

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