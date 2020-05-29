2020-05-29T06:43:48+03:00
Общество

Троица в 2020 году: что можно, а что нельзя делать в этот праздник

В этом году Троица выпадает на 7 июня
Марина КОЧНЕВА
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В этом году Троица выпадает на 7 июняВ этом году Троица выпадает на 7 июняФото: Олег УКЛАДОВ
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Один из самых красивых церковных праздников - Троица в 2020 году выпадает на 7 июня. Считается, что в этот день на землю к апостолам сошел Святой Дух. По библейской истории апостолы после этого получили возможность пророчествовать, исцелять и говорить на разных языках.

На Троицу, как и в любой православный праздник в храмах совершаются особые богослужения. В этот день полы в храмах посыпают свежескошенной травой, иконы украшают березовыми ветками, полевыми цветами.

- В пятницу, 5 июня в храмах вспоминаются усопшие, в том числе отдельно упоминаются пропавшие без вести, трагически погибшие в стихиях. В субботу начинается всенощное бдение, а в воскресенье - праздничные службы, - рассказывает Анатолий Бочкар, священник храма святителя Спиридона Тримифунтского в Первомайском районе.

Накануне праздника в Троицкий родительский день ходят на кладбище, навещают усопших.

Перед большим церковным праздником по традиции обязательно убираются в доме, считается, что в Троицу подобной работой заниматься нельзя. Также в этот день не стирают, не планируют физическую работу и какие-то кропотливые дела.

По словам барнаульской фольклористки Натальи Васильевой с древних времен в это время спешили свататься, считалось, тогда повезет в семейной жизни.

В этом году Пасхальные богослужения прошли в грустной обстановке пандемии. Прихожан не пустили в помещения храмов из-за опасности заразиться коронавирусом. Как пройдут службы на Троицу пока неясно, ограничения не сняты, количество зараженных коронавирусом людей прибывает.

В барнаульских храмах сделаны разметки для соблюдения дистанции, на дверях - особые предупреждения: прихожан с признаками ОРВИ просят воздержаться от посещений храмов.

Священники отмечают, что количество посетителей храмов в период пандемии резко сократилось. Напомним, что записки о здравии и о упокоении можно теперь заказать по телефону (номера размещены на сайте Алтайской Митрополии).

ИСТОЧНИК KP.RU

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