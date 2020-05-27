Коронавирус в Барнауле, последние новости на 28 мая 2020 года: инфекция проникла в общежитие АлтГУ, число летальных исходов увеличилось

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 28 мая 2020 года: инфекцию выявили в общежитии Алтайского государственного университета. Информацию подтвердил ректор вуза Сергей Бочаров.

Как пишет «Интерфакс», коронавирус нашли у студента из Китая, который проживает в общежитии. Он обратился в больницу с кашлем 13 мая, тестирование дало положительный результат.

- Сейчас у него нет симптомов заболевания, но тестирование провели. По итогам тестирования получен положительный результат, но мы надеемся, что он - ложноположительный. Тем не менее, чтобы предотвратить панику, то крыло общежития, в котором проживал студент, переведено на карантин, - цитирует издание ректора.

Обследование проводят еще по 35 студентам.

Тем временем, инфекцию также обнаружили в доме для престарелых и инвалидов в Рубцовске, а также в железнодорожной больнице Барнаула. Информацию подтвердили официальные источники,

В доме-интернаты Рубцовска заразились пять сотрудников и один постоялец. По информации Оперативного штаба, учреждение с 27 апреля работает в режиме изоляции, сотрудники работают по сменам в 14 дней.

Также коронавирус выявили у одного пациента больницы РЖД. Сейчас терапевтическое отделение, где обнаружили инфекцию, закрыто на карантин.

По данным на 28 мая, в Алтайском крае выявлено 1554 случая заражения коронавирусом. выписан по выздоровлению. Число летальных исходов увеличилось до 18.

- Подтверждены два факта смерти пациентов с коронавирусной инфекцией, по четырем установлены иные причины. Таким образом, по состоянию на 27 мая умерло – 18 человек, 9 из них подтвержденных с COVID-19, 6 случаев – иная причина смерти, 3 случая - находятся на экспертизе, - рассказали в штабе по борьбе с коронавирусом.

Всего на наличие инфекции в крае обследовано более 83 тысяч человек. Чуть больше 6 тысяч жителей региона находятся под наблюдением медиков.

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