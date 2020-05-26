Число зараженных коронавирусом в Барнауле на 27 мая 2020 года составило: 666

Число зараженных коронавирусом жителей Барнаула по состоянию на 27 мая 2020 года составило 666 человек. Увеличение инфицированных так стремительно растет, что волей не волей задумываешься о чертовщине.

Кстати, 666 – число зверя и сатаны. В свое время Голливуд даже выпустил несколько фильмов о приходе того, кого лучше не поминать, на ночь глядя. А алтайский шаман Артем Игнатенко назвал коронавирус одним из всадников апокалипсиса – мол, у Чумы на голове была корона. Это все, конечно, глупости, а вспомнили мы об этом, потому что кругом то и дело слышатся разговоры, что нет никакого коронавируса – и это все заговор.

Если говорить серьезно, то в нашем регионе, от коронавируса умерли уже семь человек. Причиной стало тяжелое течение инфекции, два случая смерти среди зараженных вирусом связывают с другими причинами, по шести случаям сейчас идут исследования.

В крае насчитывается 34 тяжелобольных, из них на аппарате ИВЛ находятся 12 пациентов.

- За минувшие сутки зарегистрировано 79 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией – в Барнауле – 56 человек, Новоалтайске – 5, Змеиногорском районе – 3, Усть-Калманском районе – 2, Благовещенском районе – 2, Солонешенском районе – 2, Бийске – 2, Камне-на-Оби – 1, Славгороде – 1, Тюменцевском районе – 1, Косихинском районе – 1, Кулундинском районе –1, Бурлинском районе – 1, Шипуновском районе – 1, - сообщает оперативный штаб.