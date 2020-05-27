Кто и как создает уют в Барнауле

В 2017 году в российских регионах стартовала приоритетная программа «Жилье и городская среда». Ее темпы и результаты впечатляют: в одном только Барнауле обновленными стали более 250 дворов при многоэтажных домах.

Главное - удобство

Согласно данным администрации города, в 2017 году в порядок привели 106 дворов краевой столицы, в 2018 году - еще 65. В прошлом году возможность пользоваться обустроенными пространствами получили жители 83 дворов.

Как подчеркивает глава города Вячеслав Франк, до конца ноября текущего года власти планируют благоустроить 81 барнаульский двор. Участие в проекте примут Индустриальный и Октябрьский районы города: там улучшат условия в 28 и 15 дворовых территориях соответственно. В Железнодорожном и Ленинском районах обустроят по 13 дворов, еще 12 - в Центральном. На эти цели из бюджета направлены внушительные средства - 217 млн рублей.

На каждом объекте будут отремонтированы дворовые проезды, установлены фонари, скамейки и урны - это обязательный перечень работ. Дополнительно на некоторых территориях компания-подрядчик оборудует детские и спортивные площадки, парковки, системы водоотведения и контейнерные площадки.

Работы по благоустройству дворовых территорий выполняет ООО «Индустрия» (подрядчик был определен по результатам конкурсных процедур).

На каждом объекте будут отремонтированы дворовые проезды, установлены фонари, скамейки и урны

- Мы приступили к обустройству более двадцати дворов во всех пяти районах города. Начали, как всегда, с разбора документации, провели встречи с управляющими компаниями и жителями, чтобы учесть все пожелания граждан, - рассказывает главный инженер производственно-строительной компании Андрей Багдасарян.

По его словам, к улучшению придомовой территории подойдут творчески, внося, по желанию барнаульцев, небольшие коррективы в проект: «Часто желаемые поправки, на первый взгляд, некритичны, но людям потом там жить. Так что все, что можем предпринять для их удобства, мы сделаем. А после завершения работ в течение трех лет жильцы по гарантии могут обратиться к нам за исправлением любых несовершенств».

Учесть все тонкости - от озеленения до системы освещения - задача важная как для администрации, так и для подрядчика, считает Вячеслав Франк: «Компании необходимо выполнить работы качественно, надежно и в срок. Хотелось бы, чтобы после такого ремонта собственники стали рачительными хозяевами своего двора, следили за порядком и сохранностью оборудования».

Территория мечты

Сегодня рабочие оперативно трудятся во дворе дома № 186 по улице Попова. Здесь запланирован ремонт асфальтового покрытия и тротуаров, установка урн и скамеек. Кроме того, для комфорта жителей добавят освещение и обустроят новую игровую площадку.

Жильцы многоквартирного дома приняли самое активное участие в реализации федеральной программы. Они заранее подали заявку на благоустройство своего двора, а после на общем собрании определили перечень преобразований, которые хотят видеть, и выразили согласие на софинансирование услуг строительной компании. После этого заявка на участие отправилась в Общественную комиссию по реализации программы - и выиграла в конкурсе!

Участники отбирались по строгим критериям

Участники отбирались по строгим критериям: учитывался возраст дома, количество проживающих в нем людей, доля голосов собственников, поддержавших участие в программе, и процент финансового вложения жителей. Внимание обращали и на комплексность запланированных работ.

На преображение территории дома на улице Попова городские власти планируют потратить 3,8 млн рублей, в том числе 176 тысяч рублей - средства собственников. Уже летом двор заасфальтируют, а за осень полностью обустроят площадку.

По словам председателя Совета дома Людмилы Волковой, этого ремонта жители дома ждали 30 лет: «Все люди охотно откликнулись и проголосовали за то, чтобы войти в программу обновления дворовых территорий. Большой материальной нагрузки от совместного финансирования мы не почувствовали, а вот великолепный вид из окна будет радовать долгие годы. Работы предстоит много, зато совсем скоро у нас появится красивая площадка со спортивным и игровым комплексом и песочницей, посадим цветы. В общем, сделаем территорию такой, о которой раньше лишь мечтали».