На Алтае вышел юбилейный номер «Комсомолки»

Подписчики «Комсомольской правды» на Алтае сегодня получат уникальный, юбилейный номер газеты. 24 мая нашему изданию исполнилось 95 лет! В праздничном выпуске собраны самые знаковые обложки и материалы за всю историю существования газеты. Кстати, юбилейный тираж отпечатан не в привычном формате А3, а в А2 - как газета и выходила долгие годы. Купить юбилейный номер «Комсомолки» можно во всех газетных киосках Барнаула. Кстати, успевайте – газету разбирают, словно горячие пирожки, ведь юбилейные номера уникальны в своем роде!

КП-95. Как печатали юбилейный номер..Видео: Олег Укладов

Например, на обложке юбилейного номера - репринт самого первого выпуска газеты от 24 мая 1925 года. Оригинал этого номера сейчас можно найти разве что в библиотеках! Тут же, на первой полосе - поздравительная телеграмма от Владимира Путина.

«Важно, что нынешний коллектив газеты бережет и развивает передающиеся из поколения в поколение традиции, стремится сохранять флагманские позиции газеты на российском медиа-рынке», – сказано в поздравительной телеграмме президента.

Кстати, именно «Комсомольской правде» Владимир Путин в свое время дал свое первое интервью, которое также опубликовано в сегодняшнем номере. В числе репринтов юбилейного номера - космические эксклюзивы советской эпохи (репортаж из дома первого космонавта «Дорога к звездам», уникальный материал с борта самолета Ил-18 «Пять часов с Юрием Гагариным»), «Таежный тупик» Василия Пескова, «взрывной» материал Юрия Роста про собаку, прождавшую хозяина два года в аэропорту. После этой заметки Рост получил десять мешком писем от читателей, желающих забрать овчарку к себе домой!

Пока мы все спали, фотокорреспондент алтайской «Комсомолки» Олег Укладов ночью отправился в типографию и сделал снимки, как печатался юбилейный номер. И мы с удовольствием делимся этим фоторепортажем с вами, уважаемые наши читатели!