Из-за пандемии молодежный форум «Алтай. Территория развития» перенесли на осень
Из-за пандемии коронавируса в этом году перенесли сроки проведения форума "Алтай. Территория развития" (АТР). Об этом на пресс-конференции 26 мая сообщила начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова.
Она отметила, что проведение форума АТР- один из важнейшим вопросов. Традиционно каждый год он стартовал в конце мая - начале июня и открывал всероссийскую летнюю форумную кампанию .
- Безусловно, коррективы вносит ситуация, в которой все мы оказались. На данный момент согласован перенос форума на осенний период. Поэтому никакой отмены нет. Мы работаем в тесной взаимосвязи с федеральным агентством по делам молодежи, потому что федеральные кураторы держат руку на пульсе, - заявила Екатерина Четошникова.
Она добавила, что форум проведут осенью, если получат разрешение надзорных и контролирующих органов. Конечно же, все будет зависеть от эпидобстановки в Алтайском крае.
В этом году планируют смену места проведения форума, пока назвать точную площадку не могут, этот вопрос еще обсуждают. На АТР ожидают традиционное число участников - примерно 1-2 тыс. человек.
Работа в онлайн-формате
По словам Екатерина Четошниковой, обсуждают вопрос проведение форумов в онлайн-режиме, но живое общение на различных площадках - важный элемент в молодежной политике. Однако из-за пандемии многие мероприятия все же проводят дистанционно.
В начале июня в рамках подготовки к форуму АТР в онлайн-режиме проведут встречи с экспертами. Так 4 и 5 июня будет возможность пообщаться с Андреем Худолеевым, членом Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ и Диной Громатикополой, председателем «Молодежной Ассамблеи народов России «Мы - россияне»
-Мы сейчас находимся на этапе организации регионального представительства ассамблеи в Алтайском крае. Проведем встречу по вопросам государственной национальной политики в молодежной среде. Думаю, что старт встреч с экспертами форума - это хорошее начало, - подчеркнула Екатерина Четошникова.
Напомним, АТР – это молодежный образовательный форум, который нацелен на подготовку молодых управленческих кадров в разных сферах деятельности.
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ИСТОЧНИК KP.RU