2020-05-26T06:06:23+03:00
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На Алтае разработали омолаживающее мыло из пантов маралов. На очереди – крем

Увлажняющий эффект подтвержден лабораторно
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Специалистам пришлось опробовать около ста различных рецептов.Специалистам пришлось опробовать около ста различных рецептов.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайские ученые создали уникальное мыло на основе пантов маралов. Над его разработкой сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института пантового оленеводства трудились целых два года. За плечами работников института уже известный на всю страну пантогематоген. Теперь они создают линию косметики на основе ценнейших для кожи веществ, которые содержатся в пантах. Прежде, чем получить желанный результат, специалистам пришлось опробовать около ста различных рецептов.

В составе – коллаген и аминокислоты

Заведующая лабораторией переработки пантовой продукции Всероссийского НИИ пантового оленеводства Ирина Гришаева рассказывает, что раньше при переработке пантов часть биологически активных веществ оставалась в жмыхе. Теперь создали новую технологию, которая позволила переработать панты маралов без потерь и получить из них коллаген и аминокислоты.

– Было решено выпустить линию косметики. Пантовое мыло – это первый продукт, который мы сделали, – говорит Ирина Гришаева.

Сейчас специалисты института активно занимаются разработкой крема. По словам Гришаевой, он уже готов, но он должен пройти еще апробацию и нужно оформить на него все необходимые документы.

Увлажняет – лабораторно доказано

Мыло дает увлажняющий и омолаживающий эффект. Сотрудники лаборатории сами на себе проверяли его действие.

– Кожа напитывается сразу. Мы проверяли это по толщине кожной складки. Когда кожа сухая, эта складка тоненькая, – объясняет Ирина Гришаева. – Специальным прибором мы замеряли ее толщину после пантового мыла. Результаты показали, что кожа становится плотнее, увлажняется и напитывается полезными веществами.

Мыло предназначено для тела и рук, но разработчики не запрещают использовать его и для лица. Все зависит от индивидуальной реакции человека.

Три вида: шоколад, куркума и алтайские травы

Мыло планируют выпускать в трех видах: с алтайскими травами, с куркумой и с запахом шоколада.

– Образов изначально было очень много, выбирали то, что больше всего нравилось людям, - говорит заведующая лабораторией.

Запах шоколада никого не оставил равнодушным, причем в мыло добавляют не синтетический ароматизатор, а натуральный пищевой. Куркума придает красивый желтый цвет, а также сдержит ряд витаминов и микроэлементов, полезных для кожи. Ну, а алтайские травы не нуждаются в представлении, это уже бренд края. В продукт добавили листья повислой березы, душицу и череду.

Когда и за сколько можно будет купить новое мыло

Предположительно, мыло появится в продаже уже этой осенью. Разработчики ждут только сертификата качества. Средняя цена за 90 гр продукта составит 150 рублей. Цену крема пока назвать сложно. Однозначно он будет значительно дороже, потому что полностью состоит из натуральных масел и экстракта пантов. Продавать новую косметику планирует по всей России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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