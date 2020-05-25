Коронавирус в Барнауле, последние новости на 26 мая 2020: инфицированные в окнодиспансере и общежитии АГМУ

Количество зараженных коронавирусом в Барнауле продолжает расти. Причем по последним новостям оперштаба на 26 мая 2020 года, инфицированные выявлены в еще одном медицинском учреждении краевой столицы – онкодиспансере.

По данным источника, в Алтайском краевом онкологическом диспансере выявлено шесть инфицированных. COVID-19 определен у двух пациентов из корпуса на Змеиногорском тракте и у четверых на улице Никитина. Несмотря на это, медучреждение продолжает работать с некоторыми ограничениями. К примеру, в трех отделениях на обоих площадках диспансера, где зарегистрированы заболевания, госпитализация приостановлена.

Для пациентов, которым требуется госпитализация в это время, будет разработан индивидуальный план лечения. В самых сложных случаях, конечно же, примут в стационар. Но в ближайшее время все же по максимуму пациентов будут определять на амбулаторное лечение, либо в дневной стационар.

Тем временем специалисты регионального управления Роспотребнадзора завершили обследование всех контактных лиц в общежитии №3 Алтайского государственного медицинского университета, где произошла вспышка коронавируса.

Напомним, изначально вирус был диагностирован у одного студента, который подрабатывал медбратом, в одной из больниц Барнаула. Затем COVID-19 определили еще у 11 студентов. На сегодня инфицированы уже 40 человек.

- Это окончательные данные, - сообщила заместитель руководителя ведомства Ульяна Калинина.

А вот в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи окончательных данных пока нет, здесь продолжаются эпидемиологическое расследование. По данным на 26 мая там лабораторно выявлены 111 случаев. Это и пациенты и медицинский персонал.

В настоящее время клиника остается на карантине. Новых пациентов не принимают. Их перенаправляют в Краевую клиническую больницу, Кардиодиспансер, Городскую больницу N 11 и Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Те пациенты БСМП, кто остается на лечении, пробудет в стенах больницы до окончания карантина.

Что касается общего числа инфицированных, то на данный момент в Алтайском крае коронавирус диагностирован у 1406 человек.

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