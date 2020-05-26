2020-05-26T06:40:41+03:00
Коронавирус Covid-19

С масками и антисептиком. Будни священника во время пандемии

Настоятель Андрей Ушаков служит богу и людям уже четверть века
Марина КОЧНЕВА
Поделиться:
Андрей Ушаков.Андрей Ушаков.
Изменить размер текста:

История церковного служения 45-летнего священника Андрея Ушакова удивительна.

«Разгребай, подметай»

Когда-то он был пионером и даже комсомольцем. Но однажды пришел в храм, стал помогать слепому священнику. Перед этим Андрею приснился вещий сон.

- Подошли во сне священники в золотых облачениях, я встаю на колени, а главный меня перекрестил и благословил идти в храм, - вспоминает Ушаков. - И на следующий день я пошел туда. Приняли, дали лопату, сказали: разгребай, подметай, кадило разжигай. Потом предложили: почитай, спой на клиросе, тому поучись, это попробуй - нам нужен дьякон. Так и пошло…

сложные дни пандемии священник призывает и верующих, и неверующих к осторожности.

сложные дни пандемии священник призывает и верующих, и неверующих к осторожности.

«В сложный период задумываются о душе»

А до этого Андрей Ушаков хотел быть военным. На войне, кстати, ему побывать все-таки довелось, но уже будучи в сане. В 2006 году священник был командирован в Чечню и несколько месяцев жил в палаточном лагере вместе с солдатами. Там, говорит, когда стреляют, совсем другое внимание к слову божьему.

- В сложный период пандемии люди тоже чаще стали задумываться о душе, - заметил Андрей Ушаков. Нам как будто дали время остановиться и понять нечто важное.

Многие обитатели «Надежды» занимаются огородом, кто-то собирает папоротник, кто-то ухаживает за животными.

Многие обитатели «Надежды» занимаются огородом, кто-то собирает папоротник, кто-то ухаживает за животными.

Благие дела

Сегодня деятельность священника охватывает сразу несколько районов: Заринский, Залесовский, Кытмановский и Тогульский. Это 13 храмов, 4 часовни, еще 35 помещений, приспособленных для богослужений, в том числе при больницах, учебных, воинских частях.

Кроме религиозного служения настоятель Заринского храма Вознесения осуществляет и важные социальные проекты. Среди них - воскресная школа и при ней бесплатная младшая групп «Зернышки», созданная в помощь одиноким матерям и молодым семьям, находящимся в трудном материальном положении.

Одного старика однажды привезли в сорокоградусный мороз.

Одного старика однажды привезли в сорокоградусный мороз.

Еще одно благое дело священника - церковный приют «Надежда». Шесть лет назад на деньги президентского гранта Андрей Ушаков выкупил здание школы бывшей в селе Староглушинка, что в 20 километрах от Заринска. Там находят приют бездомные, неприкаянные люди. Есть среди них инвалиды, бывшие заключенные, которые остались без жилья. Одного старика однажды привезли в сорокоградусный мороз. Дед ничего не видел и не слышал, умирал под грязным матрасом. Мужчине сделали операцию на глаза, он стал видеть. Теперь живет и радуется жизни, благодаря своему спасителю Андрею Ушакову.

В эти дни многие обитатели «Надежды» занимаются огородом, кто-то собирает папоротник, кто-то ухаживает за животными.

За здоровьем постояльцев единственного церковного приюта в крае следит фельдшер местного ФАПа, также батюшка Ушаков взаимодействует с ЦРБ Заринска.

Здоровья всем – и верующим, и неверующим!

В сложные дни пандемии священник призывает и верующих, и неверующих к осторожности. На дверях всех приходов висит предостережение - прихожан с признаками ОРВИ просят воздержаться от посещений храмов. Всем, кто в эти дни заходит помолиться, выдают бесплатные маски. Их священнику выделило градообразующее предприятие. А антисептик в приходы и приют передали от фонда депутата Госдумы РФ Александра Прокопьева.

Церковный приют «Надежда».

Церковный приют «Надежда».

И воскресная школа, и приют, и детский сад во время пандемии не подпадают ни под одну категорию, которая может рассчитывать на поддержку государства. Церковь же во все времена существует на пожертвования прихожан и благотворителей.

-Мы благодарны благотворителям, которые в сложные дни обеспечили нас средствами защиты, - говорит батюшка.

И он, и прихожане сегодня верят, что благодаря разумным действиям всех мирян, а также с божьей помощью, страшный вирус будет побежден.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Барнаульца отправят в колонию за попытку украсть пачку пельменей
Количество пользователей «Виртуальной АТС» в двух Алтаях превысило тысячу организаций
Депутат Госдумы от Алтайского края предложил расширить льготы по ипотеке для семей с детьми на вторичное жилье
В общежитии алтайского медуниверситета выявили 40 студентов с коронавирусом
В Алтайском онкодиспансере выявили пациентов с коронавирусом
На Алтае задержали подростка с пакетом конопли
На Алтае клещи заразили инфекциями 68 человек
Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай на 25 мая 2020 составило 104
На Алтае осудили мужчину за изнасилование пятилетней давности
Грозы, град и заморозки идут на Алтай
Предпринимателей зовут на интернет-форум директора Центра Мой бизнес Антона Слободчикова
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 25 мая 2020 года составило 639
Из-за пристрастия жены к алкоголю, мужчина избил ее табуретом
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 млрд рублей
Два жилых дома горели в Барнауле ночью
Сотрудники барнаульского Центра охраны материнства и детства заболели коронавирусом
«Эвалар» втрое увеличит мощности по выпуску антисептиков
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 25 мая 2020 года составило 12
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 25 мая 2020 года составило 1406
Рабочая неделя в Барнауле началась массовой аварией
Почта России закупила более тысячи автомобилей LADA Largus
Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказывают дополнительную социальную помощь сотрудникам и ветеранам
Ректор и проректор Алтайского государственного технического университета ответят на актуальные вопросы студентов
На Алтае ищут хозяина служебному псу, вышедшему на пенсию
Неадекватный водитель устроил гонки по встречной в центре Барнаула
В Бийске за ночь сгорели три автомобиля
Роспотребнадзор опроверг слухи о закрытии на карантин алтайского онкодиспансера