С масками и антисептиком. Будни священника во время пандемии

История церковного служения 45-летнего священника Андрея Ушакова удивительна.

«Разгребай, подметай»

Когда-то он был пионером и даже комсомольцем. Но однажды пришел в храм, стал помогать слепому священнику. Перед этим Андрею приснился вещий сон.

- Подошли во сне священники в золотых облачениях, я встаю на колени, а главный меня перекрестил и благословил идти в храм, - вспоминает Ушаков. - И на следующий день я пошел туда. Приняли, дали лопату, сказали: разгребай, подметай, кадило разжигай. Потом предложили: почитай, спой на клиросе, тому поучись, это попробуй - нам нужен дьякон. Так и пошло…

сложные дни пандемии священник призывает и верующих, и неверующих к осторожности.

«В сложный период задумываются о душе»

А до этого Андрей Ушаков хотел быть военным. На войне, кстати, ему побывать все-таки довелось, но уже будучи в сане. В 2006 году священник был командирован в Чечню и несколько месяцев жил в палаточном лагере вместе с солдатами. Там, говорит, когда стреляют, совсем другое внимание к слову божьему.

- В сложный период пандемии люди тоже чаще стали задумываться о душе, - заметил Андрей Ушаков. Нам как будто дали время остановиться и понять нечто важное.

Многие обитатели «Надежды» занимаются огородом, кто-то собирает папоротник, кто-то ухаживает за животными.

Благие дела

Сегодня деятельность священника охватывает сразу несколько районов: Заринский, Залесовский, Кытмановский и Тогульский. Это 13 храмов, 4 часовни, еще 35 помещений, приспособленных для богослужений, в том числе при больницах, учебных, воинских частях.

Кроме религиозного служения настоятель Заринского храма Вознесения осуществляет и важные социальные проекты. Среди них - воскресная школа и при ней бесплатная младшая групп «Зернышки», созданная в помощь одиноким матерям и молодым семьям, находящимся в трудном материальном положении.

Одного старика однажды привезли в сорокоградусный мороз.

Еще одно благое дело священника - церковный приют «Надежда». Шесть лет назад на деньги президентского гранта Андрей Ушаков выкупил здание школы бывшей в селе Староглушинка, что в 20 километрах от Заринска. Там находят приют бездомные, неприкаянные люди. Есть среди них инвалиды, бывшие заключенные, которые остались без жилья. Одного старика однажды привезли в сорокоградусный мороз. Дед ничего не видел и не слышал, умирал под грязным матрасом. Мужчине сделали операцию на глаза, он стал видеть. Теперь живет и радуется жизни, благодаря своему спасителю Андрею Ушакову.

В эти дни многие обитатели «Надежды» занимаются огородом, кто-то собирает папоротник, кто-то ухаживает за животными.

За здоровьем постояльцев единственного церковного приюта в крае следит фельдшер местного ФАПа, также батюшка Ушаков взаимодействует с ЦРБ Заринска.

Здоровья всем – и верующим, и неверующим!

В сложные дни пандемии священник призывает и верующих, и неверующих к осторожности. На дверях всех приходов висит предостережение - прихожан с признаками ОРВИ просят воздержаться от посещений храмов. Всем, кто в эти дни заходит помолиться, выдают бесплатные маски. Их священнику выделило градообразующее предприятие. А антисептик в приходы и приют передали от фонда депутата Госдумы РФ Александра Прокопьева.

Церковный приют «Надежда».

И воскресная школа, и приют, и детский сад во время пандемии не подпадают ни под одну категорию, которая может рассчитывать на поддержку государства. Церковь же во все времена существует на пожертвования прихожан и благотворителей.

-Мы благодарны благотворителям, которые в сложные дни обеспечили нас средствами защиты, - говорит батюшка.

И он, и прихожане сегодня верят, что благодаря разумным действиям всех мирян, а также с божьей помощью, страшный вирус будет побежден.