Будут ли жителей Алтайского края массово тестировать на коронавирус и когда могут смягчить режим ограничений

Пока в Алтайском крае не планируют смягчать или ужесточать ограничения из-за коронавируса. Об этом, а также в целом о ситуации с COVID-19 и с тестированием на новую инфекцию на пресс-конференции 25 мая сообщили министр здравоохранения региона Дмитрий Попов и замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Зачем нужны тесты на антитела и где их проводят

Тесты на антитела - иммуноферментный анализ, который определяет напряженность иммунитета. По словам Ульяны Калининой, именно такие тесты проводят в регионе в единичных случаях.

В целом, говоря о тестировании населения, она отметила, что это один из показателей, на основании которого в дальнейшем принимают решение о введении или ужесточении каких-либо ограничительных мероприятий.

Для каждого из трех этапов снятия ограничений определен свой показатель охвата тестированием в день на 100 тыс. населения. Для первого - 70, для второго - не менее 90, а для третьего этапа - не менее 110 тестов

Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ

- На сегодняшний день на территории Алтайского края охват тестированием составляет 132,7 на 100 тыс. населения в день. Если говорить о нарастающем итоге, то на утро 25 мая проведено 82204 теста на новую коронавирусную инфекцию, - заявила замруководителя краевого управления Роспотребнадзора.

Всего в крае на COVID-19 уже обследовали более 75 тыс. человек.

Проведут ли массовое тестирование

Напомним, бесплатное тестирование на COVID-19 проводят по эпидемиологическим и клиническим показаниям. Проверяют всех прибывших из-за рубежа при наличии клинических проявлений в период меднаблюдения, людей с внебольничной пневмонией, а также медработников, которые работают в учреждениях, где есть риск заражения коронавирусом.

-Массовое тестирование на сегодняшний день не планируется, поскольку показатель охвата населения тестированием достаточно высок. На территории Алтайского края проводится достаточный объем лабораторных исследований

Проверки в больницах

Сейчас на COVID-19 рекомендуют проверять всех людей, которых экстренно госпитализируют в медицинские учреждения. По словам Дмитрия Попова, это связано с возможными заносами новой инфекции, такие факты уже фиксировали. У пациента помимо основного заболевания был и коронавирус.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Яркий случай - больница скорой медицинской помощи. Там оказывая экстренную медпомощь женщине, мы имеем факт, который заставил нас по сути дела перепрофилировать учреждение, - сказал министр.

Для того, чтобы предупредить и своевременно ограничить возможный очаг, медицинским организациям Алтайского края и рекомендовали проверять пациентов при поступлении по экстренным показаниям.

Напомним,в связи с возникновением очага инфекции краевая больница скорой медицинской помощи с 22 мая становится ковидным госпиталем. Прекратили госпитализацию по экстренной и неотложной медицинской помощи в этот госпиталь, перенаправив всех пациентов. Отделения перепрофилировали.

Когда могут смягчить ограничения

Статистика показывает, что с 12-13 мая в крае начался рост заболеваемости коронавирусом. В первую очередь это следствие нескольких праздничных выходных, когда многие люди выходили из домов, не соблюдали режим самоизоляции и не носили маски.

- Сейчас что-то однозначно говорить об ужесточении или смягчении ограничительных мероприятий не приходится, - сказала Ульяна Калинина.

Она добавила, что статистика формируется и за счет нескольких случаев заражения среди студентов АГМУ и в больнице скорой медицинской помощи в Барнауле. Поэтому цифры растут.

Скорая помощьФото: Олег УКЛАДОВ

Для того, чтобы начать снимать ограничения, динамика к снижению заболеваемости должна быть устойчивой в течение не менее недели.

Напомним, в конце прошлой недели Роспотребнадзор принял решение ужесточить ответственность за несоблюдение масочного режима в регионе. В крае возникло 159 домашних очага заболевания коронавирусом численностью от 2 до 16 человек.

Кроме того, высокие темпы распространения инфекции связаны с несоблюдением профилактических мер на предприятиях, в организациях и учреждениях. Среди основных нарушений – несоблюдение масочного режима, отсутствие входного контроля, в частности, термометрии, также не соблюдается социальная дистанция и нарушается дезинфекционный режим.

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