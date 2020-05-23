Коронавирус в Барнауле, последние новости на 24 мая 2020: число заболевших COVID-19 продолжает расти

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 24 мая 2020 года выглядят следующим образом - в Алтайском крае продолжает расти число заболевших. К счастью, выздоровевших также стало больше.

Общее количество заболевших COVID-19 в регионе составляет 1254. Из них 145 - это дети до 17 лет включительно, сообщает оперштаб.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Большинство заразившихся - жители Барнаула – 520, Змеиногорского района – 246, Бийска – 121, Рубцовска – 47, Павловского района – 28. Случаи COVID-19 зафиксированы и в других районах края.

Из общего числа заболевших 100 случаев – завозные (2 – из-за рубежа). 900 случаев – по контакту с заболевшими. 166 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 264 – у заболевших ОРВИ, в 824 случаях – бессимптомное течение. Тяжелых больных - 30, из них 15 находятся на аппаратах ИВЛ.

Растет и число выздоровевших, их уже 628. Из этого списка 72 – это дети

По информации от 23 мая, всего в Алтайском крае на коронавирус обследовали 70616 человек. Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 6041 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 17194 человек (за последние сутки для 409).

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