2020-05-19T14:53:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 20 мая 2020: количество зараженных перевалило за тысячу и новый случай смерти от COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 20 мая 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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В Алтайском крае больше тысячи зараженных коронавирусом.В Алтайском крае больше тысячи зараженных коронавирусом.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 1014 человек. Из них в том числе 129 детей до 17 лет включительно. За последние сутки выявлено 44 новых случая. При этом выздоровела почти половина пациентов - 522 человека. Новые заболевшие зарегистрированы в Барнауле – 18 человек, в Бийске – 14, в Залесовском районе – четыре, два новых зараженных в Волчихинском районе, по одному в Белокурихе , Горняке, Бийском, Завьяловском, Ключевском и Павловском районах.

Больше всего зараженных COVID-19 в Барнауле – 350 человек, в Змеиногорском районе – 245 заболевших, в Бийске – 108, в Рубцовске зарегистрировано 43 случая, пятерку лидеров замыкает Павловский район – там выявлено 26 случаев.

Оперативный штаб сообщает, что в настоящее время 26 больных находятся в тяжелом состоянии, 11 из них подключены к аппарату ИВЛ, состояние еще 39 пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести.

Сдался последний свободный от коронавируса город в Алтайском крае – Белокуриха. До этого момента Белокуриха оставалась единственным незараженным городом в регионе. Заболевшую женщину госпитализировали в барнаульскую городскую больницу №5.

В этой же больнице зафиксирован новый случай смерти от COVID-19. Известно, что скончалась женщина 1952 года рождения, жительница Тюменцевского района. Она была переведена в госпиталь с ухудшением состояния из госпиталя Каменской ЦРБ. Из-за заражения коронавирусной инфекцией у пациентки развилась внебольничная пневмония, лечение которой осложнялось обострившимися хроническими заболеваниями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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