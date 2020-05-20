Алтайские власти опасаются открывать санатории и поликлиники раньше времени

С 1 июня санатории и турбазы Алтайского края должны были открыть свои двери для отдыхающих, однако реальная обстановка, складывающаяся в регионе, может отсрочить открытие туристического сезона.

- Мы руководствуемся эпидемиологической ситуацией в регионе. На данный момент в крае развернуто и функционирует 1736 коек. Принцип организации инфекционных госпиталей мы выбрали окружной для того чтобы минимизировать транспортировку заболевших людей. По состоянию на сегодняшний день более 80% коечного фонда у нас свобода. Даже с учетом еженедельного достаточно высокого роста заболевших, количество выписанных позволяет нам держать такой коечный фонд, - говорит министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

На тот случай, если ситуация выйдет из-под контроля и потребуется развернуть дополнительный коечный фонд, в ведомстве уже разработали план по перепрофилированию медицинских организаций.

Другая проблема заключается в том, что в крае увеличивается число больных с тяжелой и средней формой течения заболевания. По словам министра, это закономерная особенность, которая в крупных городах уже наступила, а вот в наш регион только-только приходит. В целом эпидпроцесс по COVID-19 в Алтайском крае от остальной части страны составляет примерно три недели.

Санатории

Согласно указу губернатора, санатории, также как и дома отдыха, гостиницы и турбазы, до 1 июня не могут принимать отдыхающих. Тем временем на своих сайтах и страницах в социальных сетях, некоторые из мест размещения начали агитировать за бронирование мест, в надежде, что с наступлением лета ограничения действительно снимут.

По словам заместителя начальника регионального управления Роспотребнадзора Ульяны Калининой, ситуация с коронавирусом в крае понемногу стабилизируется, но тем не менее остается на высоком уровне заболеваемости. Послабления же возможны только при его снижении. Решение об открытии санаториев сможет принять непосредственно губернатор, но не исключено, что это произойдет гораздо позже, чем было заявлено.

- Почему такие жесткие меры применяются к санаториям? Потому что, как правило, это здания, где будет проживать достаточно большое количество людей. Соответственно, число контактов в случае появления хотя бы одного заболевшего будет очень высоко, - говорить Калинина.

Число больных коронавирусом стабильно растет, поэтому послабления в ограничительных мерах не предвидитсяФото: Олег УКЛАДОВ

Поликлиники

Но не санаториями едиными, ведь текущие проблемы со здоровьем не меньше тревожат жителей Алтайского края, и, судя по всему, они еще не скоро смогут попасть в поликлиники и стационары. По словам Дмитрия Попова, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, а она пока остается напряженной.

- На сегодня главная задача – предупреждение вспышечного характера течения коронавирусной инфекции в медицинских организациях. Даже наличие одного случая может привести к полному закрытию этого учреждения, причем вместе с медицинским персоналом и тем контингентом, который находился там на лечении в это время, - докладывает министр. - Мы понимаем, что люди обращаются в медицинские организации по случаям заболевания и предпринимаем все возможные меры. Причем отмечу, что для больных онкологического профиля мы не закрывали прием - с максимальной осторожностью ведем прием и лечение этих пациентов. И еще раз повторюсь: если происходит обострение заболевания, то отказа в медицинской помощи не может быть.

Кроме того, за последний месяц вдвое было увеличено число бригад неотложной помощи, которые выезжают на дом для осмотра пациента.

Вместе с тем, медики рапортуют и о снижении смертности в крае. По данным Росстата, на данный момент она ниже на 722 человека, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение есть и в структуре сердечно сосудистых заболеваний, и в онкологии, и по бронхо-легочным патологиям.

Если же говорить о смертности от коронавируса, то по состоянию на 19 мая в крае зарегистрировано четыре случая летального исхода, еще по одному готовится окончательное патологоанатомическое заключение.

Не исключено, что и санатории Алтайского края откроются позже 1 июняФото: Олег УКЛАДОВ

Доплаты медикам

Поддержка медиков, непосредственно занятых на лечении ковидных больных осуществляется со всех сторон: крупные суммы на счета клиник переводят и компании, и частные добродетели, но и само собой правительство страны выделает миллиарды. А что же получают те самые врачи и санитарки? Их последние зарплатные квитки в огромном количестве можно найти в сети, и во всех черным по белому обозначены смешные цифры – чуть ли не копейки. В регионах это объяснили тем, что «просто не поняли, как правильно начислять» и считали поминутно. Президент России был вынужден собрать чиновников и еще раз объяснить: доплата должна быть за сам факт работы, а не за время, уделенное пациентам.

- В конце прошлой недели правительство Российской Федерации выпустило постановление, которое определило порядок выплаты стимулирующих начислений. Из него была убрана формулировка «исходя из пропорционально отработанного времени». Совместно с министерством финансов и казначейством по Алтайскому краю, а также медицинскими организациями, в выходные мы отработали эту ситуацию и доначислили стимулирующую выплату. За воскресенье и понедельник деньги должны были поступить на расчетные счета работников. В общей сложности доплату начислили 1241 работнику, - поясняет министр здравоохранения.

По словам Попова, правительство РФ издало два постановления. Согласно этим документам, из 1241 медицинского работника, обе стимулирующие выплаты в апрельскую зарплату перечислили 848 сотруднику. В дальнейшем такие выплаты будут начислять дважды в месяц: в зарплату и в аванс.

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