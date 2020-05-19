Вернувшиеся из Красноярского края вахтовики привезли коронавирус в «чистый» район Алтайского края

Жители небольшого алтайского села Гилевка Завьяловского района до сих пор в шоке – теперь и у них есть заболевшие коронавирусом. Инфекцию в деревню привезли два брата, которые вернулись с вахты из поселка Еруда Красноярского края, где недавно зафиксировали вспышку COVID-19 на Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате.

Как пишет «Комсомольская правда – Красноярск», там, по последним данным, число зараженных коронавирусом вахтовиков перевалило за 300. На место вспышки даже направили военных. В поселок регулярно привозят медицинское оборудование, приезжают новые бригады врачей.

– Еще в начале прошлой неделе наш район был «чистым». И так хотелось надеяться, что инфекция обойдет нас стороной. Но, к сожалению, этим надеждам не суждено сбыться, – обратился к жителям глава Завьяловского района Николай Губерт.

По информации нашего источника, братья вернулись в Гилевку 6 мая. О своем прибытии они не сообщили на номер 112, как должны были. В больницу мужчины обратились лишь тогда, когда появились симптомы заболевания, рассказал глава Завьяловского района Николай Губерт местной газете «Светлый путь». Тесты оказались положительными. 16 мая стало официально известно об их инфицировании. В числе зараженных также жена одного из вахтовиков.

Трое заболевших на село, где население чуть больше тысячи человек – уже много. Но проблема еще в том, что заразившаяся от мужа женщина работала продавцом в магазине. 20 установленных контактных с ней лиц сейчас сидят дома на самоизоляции, но круг общения инфицированных гораздо обширнее. Сложно установить всех, кто был покупателями магазина, где работала женщина. Да и приехавшие вахтовики тоже не сидели дома.

– Еще раз скажу, что ситуация сложная, но она контролируется администрацией района, Управлением Роспотребнадзора, районной больницей, полицией, другими службами, – заверил глава района Николай Губерт.

Сейчас больные размещены в ковидном госпитале барнаульской больницы №5.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Барнаульской горэлектросети два работника заболели коронавирусом

Их поместили в ковидный госпиталь горбольницы №5 (подробнее)