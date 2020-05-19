На Алтае женщина отсудила больше 200 тысяч рублей у дорожников

Жительница Алтайского края отсудила у дорожников 208 тыс. рублей. В мае прошлого года она попала в аварию – на трассе «Крутиха – Панкрушиха - Хабары - Славгород - граница Республики Казахстан» из-за двухметровой ямы – машина слетела в кювет, а хозяйка авто получила легкие травмы.

- Причиной ДТП явилось ненадлежащее исполнение дорожно-строительным управлением обязанности по содержанию дороги. Размер выбоины составлял больше двух метров шириной, и двух с половиной метров длиной. По заключению экспертов, дорога не соответствовала ГОСТу, - сообщила прокурор Татьяна Фарафонова.

Судебные тяжбы длились почти год, дорожники свою вину не признавали и пытались переложить ответственность на водителя, мол, она сама виновата – слишком быстро ехала по аварийному участку дороги. Но Яровской районный суд встал на сторону пострадавшей и обязал дорожников оплатить ремонт машины в размере 200 тыс. рублей и выплатить еще 8 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также покрыть судебные расходы.

Стоит отметить, что женщина просила гораздо больше денег за разбитую «Киа», но судья уменьшил эту сумму – дама проявила грубую неосторожность, не сбавив скорость на опасном участке.

Как говорят юристы, отсудить деньги за разбитую по вине дорожников-халтурщиков можно, но стоить это будет немало – придется потратить массу времени и денег. Корреспондент «КП-Барнаул» Татьяна Застрожных девять месяцев билась с дорожным комитетом Барнаула из-за пробитых шин.

- Победа «вынашивалась» и «рождалась» в муках. Мне три раза возвращали иск, вместе с юристами я подготовила кучу документов, немало понервничала. А еще попыталась доказать моральный ущерб, потратившись при этом на медсправки и лекарства, и потерпела фиаско, - писал наш корр.

В итоге ей присудили 9700 рублей.

Советы бывалого

Что делать, если вы попали в яму и планируете подать в суд

1. Звоните в ГИБДД и вызываете наряд.

2. Пока сотрудники едут, на обычном листе бумаги чертите схему ДТП (с указанием времени, марки машины, адреса). Не переживайте, что сделаете не так - к вашему «творчеству» сотрудник ГИБДД не придерется.

3. Сфотографируйте яму, повреждения и общий план - машину на месте ДТП.

4. Когда сотрудники сделают замеры ямы и составят акт, езжайте в ГИБДД

5. В кабинете вам предстоит написать объяснение и подписать некоторые бумаги. Вам все расскажут и покажут

6. Не трогайте повреждения. Дождитесь, когда их сфотографирует и опишет сотрудник ГИБДД

7. Заберите в ГИБДД акт-описание ямы, составленный сотрудниками полиции.

А далее – суд.