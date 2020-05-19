2020-05-19T10:53:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Барнаульской горэлектросети два работника заболели коронавирусом

Их поместили в ковидный госпиталь горбольницы №5
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Больные госпитализированы в Городскую больницу №5.Больные госпитализированы в Городскую больницу №5.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнаульской горэлектросети (ООО «Барнаульская сетевая компания») зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом. Данные об этом подтвердил краевой Роспотребнадзор.

«Больные госпитализированы в Городскую больницу №5. В ходе эпидрасследования установлен круг контактных лиц, проведено лабораторное исследование на новую коронавирнусную инфекцию, результаты отрицательные», - сообщается в официальном ответе ведомства на запрос «Комсомолки».

Кстати, это не единственный случай заражения на предприятиях. Напомним, самая большая вспышка коронавирусной инфекции произошла в Змеиногорском районе на Корбалихинском руднике. Первый заболевший сотрудник приехал на Алтай из Республики Башкортостан и жил в общежитии. В начале апреля его госпитализировали с внебольничной пневмонией, а после подтвердили COVID-19. После этого на руднике выявили более 100 зараженных коронавирусом.

Также во время медосмотра коронавирус обнаружили у сотрудника Барнаульского пивоваренного завода. Мужчину сразу же изолировали, а также посадили на карантин всех, с кем он контактировал.

А 16 мая стало известно о 8 сотрудниках ОАО «Кучуксульфат», зараженных коронавирусом. Кстати, в Благовещенском районе, где находится предприятие, вирус выявили и у 12 жителей населенного пункта.

- Ситуация началась с двух случаев заболевания внебольничной пневмонией. Людей обследовали, после подтверждения диагноза начали проводить дезинфицирующие работы на предприятии. Всего обследовано 56 человек на заводе и 47 членов их семей. Другие случаи уже выявили в ходе проведения эпидмероприятий, - пояснила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Выявлен коронавирус и у двух работников торговых сетей Алтайского края. Однако, по словам Калининой, поводов для паники нет - в этих местах удалось вовремя пресечь распространение вируса, поэтому вспышек не случилось.

Напомним, ранее в Алтайском крае 782 предприятия получили замечания за нарушение санитарных норм в условиях распространения коронавируса. Среди самых частных ошибок – это отсутствие защитных масок у работников и охраны, несоблюдении дистанции на входе и в раздевалках, прием пищи прямо на рабочих местах, нерегулярное проветривание и кварцевавание помещений. Также предприятия должны выводить минимальное число работников в смену, выдавать им маски и измерять температуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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