2020-05-18T16:19:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 19 мая 2020: глава города поручил «обязать» горожан носить маски

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 19 мая 2020 года
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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С 12 мая по указу губернатора Виктора Томенко масочный режим обязателен к соблюдениюС 12 мая по указу губернатора Виктора Томенко масочный режим обязателен к соблюдениюФото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус в Барнауле, последние новости на 19 мая 2020: глава краевой столицы Вячеслав Франк поручил комитетам горадминистрации заняться проблемой массового несоблюдения масочного режима. Ранее о проблеме заявила замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

То, как в Барнауле соблюдается масочный режим, обсудили на заседании городского штаба по борьбе с коронавирусом, которое провел Вячеслав Франк. Сити-менеджер поручил комитету по предпринимательству и потребительскому рынку, а также комитету по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи совместно с торговыми предприятиями и перевозчиками в ближайшее время «проработать комплекс мер по обязательному соблюдению жителями города масочного режима».

- Первостепенным здесь, конечно, остается самодисциплина граждан, но и предприятия, работа которых связана с прямым контактом с населением, должны побуждать людей к его соблюдению, - подчеркнул Франк.

Начальник отдела надзора за гигиеной труда управления Роспотребнадзора по региону Лариса Зубова напомнила, что с 12 мая по указу губернатора Виктора Томенко масочный режим в крае соблюдать обязательно.

- Необходимо использовать маски в транспорте, на остановках общественного транспорта, в магазинах, аптеках, при посещении предприятий сферы услуг. В настоящее время мы видим, что, к сожалению, гражданами масочный режим соблюдается не в полной мере, - добавила Лариса Зубова.

Тем временем, статистика в Алтайском крае продолжает расти. 45 новых случаев заражения инфекцией было выявлено в прошлые сутки. Сейчас специалисты Роспотребнадзора пытаются установить и обследовать всех контактных лиц.

По данным на 19 мая, в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано более 55 тысяч человек. Медики продолжают наблюдение за состояние 5 тысяч человек, в том числе трех иностранцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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