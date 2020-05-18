Из-за шашлычных выходных Алтае не могут снять ограничения по коронавирусу

Теплые майские выходные все же подложили благочестивым жителям Алтайского края «свинью» - число инфицированных коронавирусом продолжает расти с высокой интенсивностью.

По крайней мере, в региональном управлении Роспотребнадзора и минздрава сопоставляют именно эти факты: во время продолжительных выходных люди перестали соблюдать режим самоизоляции, отправились на отдых, на природу, и как следствие – число инфицированных коронавирусом стремительно растет.

- Если говорить о «результатах» майских праздников, то можно констатировать, что нарушение режима самоизоляции сказалось на итогах заболеваемости. Если в начале месяца еженедельно регистрировалось от 16 до 33 случаев в день, то последние шесть дней на территории Алтайского края еженедельно регистрируют от 38 до 45 случаев. В большей степени случае заболевания выявляются среди контактных лиц. Из 970 случаев 70% - это контактные инфицированные, а с учетом последних дней – до 80%, - говорит Ульяна Калинина, заместитель начальника управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Несмотря на то, что обстановка характеризуется, как напряженная, пока не требуется перепрофилирование дополнительных клиник для размещения инфицированных. К примеру, в том же ковидном госпитале на базе барнаульской горбольницы №5 имеется 200 реанимационных мест и в настоящее время из них заняты лишь шесть. Да, есть определенный рост больных с более тяжелым течением болезни, но пока врачи справляются.

Официально зафиксированы только три летальных случая от коронавируса. У всех этих пациентов была сопутствующая патология. Еще по одному ждут окончательного патологоанатомического заключения.

Всего за эти месяцы в нашем регионе было протестировано на коронавирус больше 55 тысяч человек. К исследованиям подключились и частные клиники - по их результатам также было выявлено несколько инфицированных. А вот массовых проверок, как накануне начались в той же Москве, в Алтайском крае пока не предвидится. Тесты на антитела в регион еще не поступили, но в скором времени ожидают поставку.

Послаблений не будет

В связи с тем, что число больных продолжает расти в стабильно высоком темпе, не оснований для послабления ограничений. По словам представителей Роспотребнадзора, масочный режим по-прежнему сохраняется, и отменять его власти края не намерены.

- 8 мая Роспотребнадзором были утверждены методические рекомендации, которые определяют три этапа по снятию ограничительных мероприятий. Для каждого этапа определены три основных показателя. На сегодняшний день статистика такова, что показатели на территории Алтайского края только приближаются к первому этапу, - говорит Ульяна Калинина.

Таким образом, пока речь об открытии косметических салонов, спортзалов и кафе не идет. Также пока не снимут ограничения и по перемещениям между регионами – любой въезжающий и выезжающий должен будет пройти двухнедельный карантин.

Кто откуда?

Некоторое время назад в социальных сетях, а также в Телеграм-каналах стали появляться списки адресов, откуда в Барнауле якобы забирали ковидных больных. Доподлинно неизвестно насколько они верны, но некоторые действительно совпадают. В настоящее время, по словам Ульяны Калининой, факт утечки информации зарегистрирован в полиции и проводится проверка.

А между тем, жителей края действительно интересует опыт других регионов: кое-где стали появляться интерактивные карты, на которых отмечаются районы и дома с инфицированными. Таким образом, люди могут отслеживать свои дома и в случае опасности принимать дополнительные меры гигиены.

- У нас же существует карта с уровнем заболеваемости по Алтайскому краю. Она не интерактивная, но достаточно информативная. Если будет целесообразно, то вопрос создания интерактивной мы рассмотрим, - говорит специалист.

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