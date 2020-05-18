2020-05-18T11:41:10+03:00
Общество

Прокатим на воздушном шаре и познакомим с призраками: чем Барнаул может удивить Собчак

Недавно светская львица назвала наш город одним из худших в России, а теперь собирается в гости на Алтай
Иван ОЛЕКСЮК
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Ксения СобчакКсения СобчакФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ксения Собчак может приехать на Алтай. Светская львица рассматривает возможность отпуска в России из-за закрытых границ.

- В Крым я не поеду естественно, пока думаю об Алтае. Пару недель назад села гуглить лучшие алтайские курорты, - говорит Ксения во время выпуска «Осторожно новости», заодно пожаловавшись, что в провинции москвичей не особо-то и жалуют.

Оно и не удивительно. И дело даже вовсе не в ситуации с коронавирусом. Совсем недавно Собчак назвала Барнаул одним из худших городов страны. Но если телеведущая выберет Белокуриху, то побывать в нашем городе ей все-таки придется – из-за транспортной логистики.

Есть чем гордиться

А есть ли чем Барнаулу удивить искушенную теледиву? С этим вопросам мы обратились к известному экскурсоводу города Константину Борнеману.

- Пускай приезжает! Сначала прокатим ее на воздушном шаре, чтобы могла оценить простор, Барнаул один из немногих городов в стране, который уходит от реки, а не строится вдоль нее. А потом ударим культурной программой - наш город в свое время поставлял немалую долю серебра на Монетный двор, из него делался императорский алтын. В то время он подчинялся императорскому двору, поэтому и влияние на него было особенным – сюда приезжали лучшие умы страны, чтобы посмотреть на обстановку горнодобывающего города. Все это нашло отражение в нашей истории. Начиная с Демидовской площади, которая как архитектурный памятник начала возводиться в честь столетия горного дела на Алтае. Это здание горного госпиталя, реального училища, Демидовский столп и Храм Дмитрия Ростовского. А чего только стоит наш Нагорный парк, откуда открывается вид на город. В свое время, кстати, наш город даже Семенов-Тяньшанский назвал Афинами из-за его особенного значения и развитой культуры.

Трое в лодке, не считая Собчак

- Давайте устроим для Ксении сплав! – предлагает руководитель университетского турклуба Андрей Дудник. – Потренируем ее на гребном канале на байдарках, а потом пойдем на рафтах по горным рекам. Можно было бы увезти на реку Песчаная, чтобы прочувствовать пороги с нашими ребятами, но в этом году лето жаркое, и вода уже спала, так что остаются только Катунь и другие речки в Горном.

Кстати, однажды даже Владимир Путин сплавлялся по алтайской реке Чарыш. Это был первый сплав в жизни президента. Река Чарыш считается не очень сложной, но для первого раза вполне сносно. Сначала, предлагали президенту пройти по Катуни, но охрана отказалась: много серьезных порогов. А тут выбрали красивый и довольно спокойный маршрут.

Мистический Барнаул

Конечно, удивить москвичку будет непросто. Как вариант - провести ее по мистическим местам Барнаула, которых у нас немало. Чего только стоит история о Голубой даме – женщине в голубом бальном платье, которую по легенде замуровал в стене собственного особняка (сейчас там находится мэрия города) муж-ревнивец. Вот уже 115 лет ее призрак бродит по Барнаулу. Или взять, например, художественный музей, в стенах которого развернулась драма братьев-купцов. Из-за гувернантки и сложившегося любовного треугольника брат убил брата, а потом замуровал в одной из стен (похоже, в то время вариантов избавиться от тела было не так уж много). В подвалах музея до сих пор раздаются странные звуки, завывания и скрипы – может, и вправду призраки, а может сотрудники музея воют от скуки из-за отсутствия посетителей во время коронавируса.

Конечно, все это может не произвести никакого впечатления на Ксению Анатольевну. Барнаул – провинциальный город, здесь нет столичного лоска и дворцов. История, о которой рассказывают в учебниках, не вершилась на наших мостовых, зато люди здесь душевные. Если Ксения приедет в наш город – примем по-простому: с пирогами, баней и от всего сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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