Пик активности клещей наступил на Алтае: где проверить паразита и в каких случаях ставят иммуноглобулин

С начала сезона активности клещей (с 24 марта) в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание клещей обратились 3859 человек, из них 1343 ребенка до 14 лет. При исследовании клещей в 5,8% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита.

- В настоящее время наблюдается пик активности клещей, - говорят в алтайском Роспотребнадзоре. – Поэтому нужно обязательно соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита.

Собираясь в лес, одевайтесь так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду и обязательно пользуйтесь репеллентами, которые отпугивают кровососущих.

Что применять для отпугивания клещей

Для отпугивания клещей специалисты Роспотребнадзора советуют использовать следующие репелленты:

-Рефтамид таежный

- Москитол – антиклещ

- Пикник – антиклещ

- Претикс

- Гардекс – антиклещ

- КРА – рен

- Дэфи – тайга и др.

Что делать при присасывании клеща

Очень важно своевременно обратиться за медицинской помощью в травмпункты для снятия клеща и решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина.

Адреса травмпунктов Барнаула:

- ул. Малахова 51., городская больница № 11, травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 40-06-49;

- ул. Георгиева 13, детская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 72-08-15;

- ул. Георгиева 51, городская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 47-77-26.

- ул. Георгиева 13, КГБУЗ «Детская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 72-08-15.

Что делать со снятым клещом

Снятого клеща нужно поместить в ёмкость, закрытую плотной тканью, и живым привезти в вирусологическую лабораторию. Исследование проводится в течение 1 дня. Если у вас нет возможности привезти клеща на исследование, сожгите.

- Помните - клещей нельзя давить руками, так как вирус через микротравмы может попасть в организм человека, - говорят специалисты.

Где исследуют клещей

Лабораторное исследование клеща на зараженность его вирусом клещевого энцефалита в Барнауле проводится в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» по адресу: г. Барнаул, ул. М. Горького, 2, тел. (3852) 50-40-34.

Когда и где ставят иммуноглобулин

Иммуноглобулин следует вводить в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражен вирусом клещевого энцефалита.

Противоклещевой иммуноглобулин вводится детям до 14 лет бесплатно в Барнауле в травмпункте детской поликлиники № 9 (ул. Георгиева 13, тел. (3852) 72-08-15), в других городах и районах края – в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослые обслуживаются через страховые компании: застрахованные – по страховым полисам, не застрахованные лица – за личные средства в пунктах серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства.

Пункты серопрофилактики в Барнауле:

- ул. Георгиева 13, КГБУЗ «Детская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 72-08-15;

- ул. Малахова 51, КГБУЗ «Городская больница № 11», травмпункт, с 8.00 до 22.00, тел. 8(3852) 40-06-49;

- ул. Георгиева 51,КГБУЗ «Городская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 47-77-26

- ул. Малая Олонская, 17, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», понедельник – четверг с 8.30 до 17.00; пятница с 8.00 до 17.00; суббота с 9.30 до 15.00, выходной воскресенье. В сезон активности клеща до 21.00 без выходных, тел. 8(3852) 63–09–09;

- ул. Малахова 146, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», понедельник – четверг с 8.30 до 18.00; пятница с 8.30 до 17.00; выходные: суббота, воскресенье, тел. 8(3852) 72-34-53.