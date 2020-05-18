Наказ от ветерана молодому поколению

Каждый участник войны, прошедший через тяжелые испытания войны, познал настоящую цену этой жизни. Им не раз приходилось смотреть смерти в глаза, да так, что она в итоге отводила свой взгляд. К 75-летию Победы мы публикуем наказ молодому поколению от ветерана войны, связиста Павла Даниловича Охрименко. Сейчас его уже нет в живых, эти строчки он писал несколько лет назад.

Павел Данилович Охрименко:

- Родом я из села Юсковка, которого уже нет на карте Табунского района. В 44-м меня призвали в армию. В Татарке прошел курс молодого бойца, воевал на Восточном фронте. Домой вернулся в 1951 году. До пенсии проработал монтером телефонной связи. Следил за исправностью линий в Табунах в будни и в праздники, в жару и в мороз, в дождь и в буран. Исходил все точки пешком, а позже - изъездил на велосипеде. За долголетний труд получил орден «Знак Почета».

В родном селе мне знакома каждая улица, каждый двор. Знал многих людей, имел друзей. С ними связано много воспоминаний. Жаль, что многих моих односельчан нет в живых. Нет и моей любимой жены, с которой в Табунах построили добротный дом. В хорошем состоянии он стоит и по сей день. С супругой мы прожили 48 лет, воспитали сына и дочь, помогали поднять на ноги внуков.

Пришлось преодолеть много трудностей и в войну, и в мирное время, но все смогли выдержать.

Не бойтесь трудностей, учитесь преодолевать их. Настойчиво ищите свое место в жизни. Выбирайте профессию по душе, чтобы работать с удовольствием. Создавайте семьи, растите детей, и тогда ваша жизнь будет иметь смысл. Не увлекайтесь вредными привычками. Они ничего, кроме бед и страданий, не принесут ни вам, ни вашим близким. Не предавайтесь унынию и скуке. Знайте, что из любой ситуации можно найти выход. Храните обычаи и традиции своих предков. Любите свою малую родину, в зрелом возрасте вы обязательно поймете, что лучше ее нет.