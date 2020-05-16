Стали известны адреса, с который в Барнауле забирали зараженных коронавирусом

Телеграм-канал «Covid-19 Барнаул» опубликовал список адресов, с которых якобы медики забирали пациентов с коронавирусом.

На данный момент доподлинно не известно, насколько списки реальны. Однако, как минимум пара адресов подтвердились: Сергея Ускова, 42, Шукшина, 4. Цель распространения этих данных, для создателей канала проста:

- Если вы увидели свой дом, знайте, вы в зоне риска. Рекомендую жителям указанных домов не забывать использовать перчатки в подъездах, в случае их отсутствия мыть руки после каждого выхода из дома. Не лишним будет использование маски при общении с соседями, - пишут они.

По информации источника зараженных коронавирусом забирали из следующих домов:

Взлетная, 97

Малахова, 122

Шукшина, 2

Георгиева, 11а

Научный Городок, 21

Павловский тракт, 78

Горно-Алтайская, 21

Малахова, 146

Взлетная, 91

Шукшина, 4

Сергея Ускова, 42

Матросова, 10

Партизанская, 140

Энтузиастов, 28

Комсомольский, 90

Георгия Исакова, 251

Гущина, 167

Партизанская, 5

Антона Петрова, 200

Солнечная Поляна, 99

Островского, 48

Шукшина, 19

Георгия Исакова, 242

Георгия Исакова, 216

Партизанская, 140

Сиреневая, 30

Бабуркина, 10

Южный Власихинский проезд, 44

Балтийская, 55

Восточная, 131

Георгиева, 41

Юрина, 206/2

50 лет СССР, 15

Тимуровская, 68

Попова, 51

Гущина, 163

Георгиева, 11а

Кавалерийская, 11

Солнечная Поляна, 49

Малахова, 158

Островского, 31

Солнечная Поляна, 99б

Островского, 48

Южный, Зоотехническая, 61

50 лет СССР, 25 к1

Ядринцева, 88

6-я Нагорная, 15е

Солнечная Поляна, 99

Юрина, 243

Взлетная, 81

Шукшина, 8

Шумакова, 60

Малахова, 83

Гущина, 175

Новороссийская, 5

Зоотехническая, 61

Чеглецова, 10а

Малахова, 107

Южный, Чайковского, 27

Георгия Исакова, 242

Юрина, 265

Георгиева, 6

Энтузиастов, 42

Советской Армии, 133б

Панфиловцев, 7

Папанинцев, 76

Сухэ-Батора, 19

Малахова, 146

Солнцева, 11

Монтажников, 11 к.1

Чудненко, 9

Путиловская, 20

Южный, Дзержинского, 11

Сухэ-Батора, 20 к.2

Гущина, 75

Глушкова, 35

Красноармейский, 64

Эмилии Алексеевой, 10

Северный Власихинский, 58

Взлетная, 115

Балтийская, 55

По информации телеграм-канала, именно с этих адресов в мае забирали пациентов.