Стали известны адреса, с который в Барнауле забирали зараженных коронавирусом
Телеграм-канал «Covid-19 Барнаул» опубликовал список адресов, с которых якобы медики забирали пациентов с коронавирусом.
На данный момент доподлинно не известно, насколько списки реальны. Однако, как минимум пара адресов подтвердились: Сергея Ускова, 42, Шукшина, 4. Цель распространения этих данных, для создателей канала проста:
- Если вы увидели свой дом, знайте, вы в зоне риска. Рекомендую жителям указанных домов не забывать использовать перчатки в подъездах, в случае их отсутствия мыть руки после каждого выхода из дома. Не лишним будет использование маски при общении с соседями, - пишут они.
По информации источника зараженных коронавирусом забирали из следующих домов:
Взлетная, 97
Малахова, 122
Шукшина, 2
Георгиева, 11а
Научный Городок, 21
Павловский тракт, 78
Горно-Алтайская, 21
Малахова, 146
Взлетная, 91
Шукшина, 4
Сергея Ускова, 42
Матросова, 10
Партизанская, 140
Энтузиастов, 28
Комсомольский, 90
Георгия Исакова, 251
Гущина, 167
Партизанская, 5
Антона Петрова, 200
Солнечная Поляна, 99
Островского, 48
Шукшина, 19
Георгия Исакова, 242
Георгия Исакова, 216
Партизанская, 140
Сиреневая, 30
Бабуркина, 10
Южный Власихинский проезд, 44
Балтийская, 55
Восточная, 131
Георгиева, 41
Юрина, 206/2
50 лет СССР, 15
Тимуровская, 68
Попова, 51
Гущина, 163
Георгиева, 11а
Кавалерийская, 11
Солнечная Поляна, 49
Малахова, 158
Островского, 31
Солнечная Поляна, 99б
Островского, 48
Южный, Зоотехническая, 61
50 лет СССР, 25 к1
Ядринцева, 88
6-я Нагорная, 15е
Солнечная Поляна, 99
Юрина, 243
Взлетная, 81
Шукшина, 8
Шумакова, 60
Малахова, 83
Гущина, 175
Новороссийская, 5
Зоотехническая, 61
Чеглецова, 10а
Малахова, 107
Южный, Чайковского, 27
Георгия Исакова, 242
Юрина, 265
Георгиева, 6
Энтузиастов, 42
Советской Армии, 133б
Панфиловцев, 7
Папанинцев, 76
Сухэ-Батора, 19
Малахова, 146
Солнцева, 11
Монтажников, 11 к.1
Чудненко, 9
Путиловская, 20
Южный, Дзержинского, 11
Сухэ-Батора, 20 к.2
Гущина, 75
Глушкова, 35
Красноармейский, 64
Эмилии Алексеевой, 10
Северный Власихинский, 58
Взлетная, 115
Балтийская, 55
По информации телеграм-канала, именно с этих адресов в мае забирали пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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