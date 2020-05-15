Коронавирус в Барнауле, последние новости на 16 мая 2020: рост числа выздоровевших и заболевших, пока ограничения снять нельзя

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 16 мая 2020 года выглядят следующим образом - число заболевших в Алтайском крае составляет 847. При этом выписана почти половина из числа инфицированных за все время пандемии. Однако пока ограничения по COVID-19 в регионе снимать не будут.

По данным на 15 мая, новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы: в Барнауле – 20 человек, Бийске – 6, Благовещенском районе – 3, Алейске – 2, Рубцовске – 1, Тальменском районе – 1, Славгороде – 1, Тюменцевском районе – 1, Бурлинском районе – 1, Курьинском районе – 1, Шипуновском районе – 1.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Из общего числа заболевших 76 случаев – завозные, в том числе 2 – из-за рубежа. 608 случаев – по контакту с заболевшими. Из 847 заболевших: 114 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 167– у заболевших ОРВИ, в 568 случаях – бессимптомное течение. Среди 847 зараженных 108 детей.

К счастью, растет и число выздоровевших, их в регионе уже 413.

По информации на 15 мая, в крае на коронавирусную инфекцию обследовано 50508 человек, под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 5623 человека (в том числе 9 иностранных граждан). Снято с меднаблюдения - 12608 человек.

Почему нельзя снять ограничения

15 апреля на заседании оперативного штаба Алтайского края рассмотрели вопрос о снятии ряда ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Специалисты пришли к выводу, что пока сделать этого нельзя

- Наша эпидситуация неустойчивая, показатели меняются в зависимости от роста количества инфицированных. В последние дни ежедневно регистрируется от 20 до 43 случаев заболевания. Ситуация эта ожидаемая, она всем понятная, - отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко.

По ее словам, на первомайских праздниках жители края нарушали требования и рекомендации по соблюдению режима самоизоляции и прочих ограничительных мер.

- Анализ сегодняшней ситуации, неустойчивая динамика основных показателей, не позволяют нам рекомендовать снять ограничительные мероприятия, - добавила Ирина Пащенко.

Тренировки спортивных секций

Министр спорта региона Алексей Перфильев подписал указ о послаблении запретов в работе краевых государственных спортивных учреждений. Из документа следует, что часть ограничений снимут в ближайшие дни – не позднее 22 мая. В настоящее все ждут подписания соответствующего указа губернатора Виктора Томенко.

В частности, речь идет о том, чтобы разрешить тренировки на открытом воздухе. Правда, при соблюдении следующего условия - в подобных занятиях смогут участвовать не более 15 воспитанников в одной группе под руководством одного или нескольких тренеров. Руководителям спортивных секций и школ дано поручение до 21 мая разработать и предоставить план подобных тренировок. Подробнее здесь.

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