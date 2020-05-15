Власти Алтайского края объяснили, почему пока нельзя снять ограничения по COVID-19

15 апреля на заседании оперативного штаба Алтайского края рассмотрели вопрос о снятии ряда ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Специалисты пришли к выводу, что пока сделать этого нельзя и объяснили, в каком случаи жители региона могут рассчитывать на изменения, сообщает пресс-служба правительства края.

Сложившийся баланс между ограничительными мерами и разрешением на деятельность большинства отраслей экономики края позволяет удерживать распространение коронавируса в регионе и сохранять один самых низких показателей летальности в Сибири. Однако эпидсобстановка вызывает определенную тревогу у специалистов.

Неустойчивая эпидситуация

Так за два прошедших дня в крае подтверждено 77 новых случаев заражения коронавирусом. А общее число заболевших возросло до 847 человек, в их числе – 108 детей.

- Наша эпидситуация неустойчивая, показатели меняются в зависимости от роста количества инфицированных. В последние дни ежедневно регистрируется от 20 до 43 случаев заболевания. Ситуация эта ожидаемая, она всем понятная, - отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко.

По ее словам, на первомайских праздниках жители края нарушали требования и рекомендации по соблюдению режима самоизоляции и прочих ограничительных мер.

- Анализ сегодняшней ситуации, неустойчивая динамика основных показателей, не позволяют нам рекомендовать снять ограничительные мероприятия, - добавила Ирина Пащенко

Число тяжелых пациентов растет

В свою очередь, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов заявил, что среди заразившихся коронавирусом отмечается увеличение количества пациентов со средней и тяжелой степенью течения болезни.

- Здесь мы от недели к неделе видим увеличение количества пациентов среднетяжелых и тяжелых, которые мы переводим на искусственную вентиляцию легких. При этом мы транспортируем пациентов из районов Алтайского края. Это прогнозируемая ситуация, это накопление, это характерно для всех регионов России, кто сталкивается сейчас с коронавирусом. Это говорит о том, что заболевание протекает непросто, - заявил Дмитрий Попов.

Когда ограничения могут снять

Вопрос о смягчении действующего в регионе режима ограничительных мер могут рассмотреть на следующей неделе в зависимости от развития эпидситуации с коронавирусом в Алтайском крае.

В штабе отметили, что соблюдение всех гигиенических рекомендаций, масочного режима, а также предписанных ограничений, позволит ускорить их значительное смягчение.

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