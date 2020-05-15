Как работают дома престарелых во время пандемии коронавируса и сколько заплатят соцработникам

В 2020 из бюджета Алтайского края более 1,5 млрд рублей направили на социальное обслуживание пожилых граждан, инвалидов, многодетных семей и других групп населения, которым нужна помощь. В связи с распространением коронавируса и режимом самоизоляции эти запросы выросли.

Никто не должен остаться без помощи

На соцобслуживании вне стационаров в крае зарегистрированы семь тысяч человек. В минсозащите уверяют, что их обеспечивают всем спектром услуг. Особое внимание уделяется бесперебойной доставке продуктов и лекарств.

– Нагрузка на соцработников увеличилась, но ни одно обращение не остается без внимания. Отрабатывается каждый сигнал, чтобы ни один гражданин не остался без помощи, – рассказывает заместитель министра соцзащиты края Александр Репин.

Дефицита работников, по его словам, нет. Те, кто работал в комплексных центрах, переориентированы на дистанционное обслуживание многодетных семей, пожилых и инвалидов.

Особое внимание уделяется бесперебойной доставке продуктов и лекарств.Фото: Олег УКЛАДОВ

Зараженных в домах-интернатах нет

В режим изоляции в крае переведены 14 учреждений соцобслуживания. Их сотрудники не могут в течение двух недель покидать помещение, по прошествии 14 дней на смену заступают другие работники. Все проживающие в домах-интернатах находятся под круглосуточным меднаблюдением.

По словам Александра Репина, на сегодняшний день нет случаев заболевания коронавирусом ни среди проживающих, ни среди персонала. Во всех организациях проводится санитарная уборка, создается микроклимат по потребностям здоровья постояльцев, проводится мониторинг дезинфицирующих средств, санитайзеров, бактерицидных ламп, масок, перчаток.

– Делаем все возможное, чтобы инфекция не распространилась, – добавил Репин.

Мониторинг за частными интернатами ведет минсоцзащита с местной властью. На данный момент в крае 43 негосударственных учреждения для пожилых людей и инвалидов. В мае этого года в одном из приютов выявили нарушения, восемь человек оттуда разместили в государственные дома-интернаты.

На какие выплаты рассчитывать соцработникам

Сотрудники интернатов и домов престарелых, которые не менее двух недель проживали в изолированном учреждении, должны получить стимулирующие выплаты.

- Это распространяется только на работников, которые проработали полную двухнедельную смену, - заострил внимание заместитель министра региональной соцзащиты.

Размер выплат составляет от 10 до 40 тысяч рублей при условии, что в учреждении не зафиксированы случаи заболевания COVID-19. Если инфекцию обнаружат, сумма может быть увеличена.

Сколько многодетных семей получили маски

Многодетным семьям, в которых шесть и более детей, бесплатно выдают многоразовые маски – по три штуки на человека. На данный момент их получили более 11 тысяч многодетных семей.

Более 11 тысяч многодетных семей получили маски.Фото: Олег УКЛАДОВ

– Активно используются благотворительные средства предприятий, натуральная помощь в виде тканей для пошива силами специалистов, в изготовление масок также активно включились наши старшие товарищи – серебряные волонтеры, - рассказал Репин.

Старики уходят из домов престарелых

В крае 35 человек пожелали уехать из дома-интерната. Соцзащита всячески приветствует такое решение и обращается не только к родственникам, но и к ближайшему окружению постояльца. Ведь чем меньше людей будет находиться в одном помещении во время пандемии, тем более безопасные условия для них создадут.

Частные клиники будут помогать пожилым и инвалидам

В декабре 2019 года Алтайский край вошел в пилотный проект по включению частных организаций в медицинское и социальное сопровождение пожилых людей и инвалидов. Из федерального бюджета региону выделят 47 млн рублей. В ближайшее время работу запустят в Барнауле, Бийске, Заринска и Новоалтайске.

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