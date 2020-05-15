На Алтае разрешат тренировки спортивных секций на открытом воздухе

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев подписал указ о послаблении запретов в работе краевых государственных спортивных учреждений. Из документа следует, что часть ограничений снимут в ближайшие дни – не позднее 22 мая. В настоящее время все с нетерпением ждут подписания соответствующего указа губернатора региона Виктора Томенко.

В частности, речь идет о том, чтобы разрешить тренировки на открытом воздухе. Правда, при соблюдении следующего условия - в подобных занятиях смогут участвовать не более 15 воспитанников в одной группе под руководством одного или нескольких тренеров. Руководителям спортивных секций и школ дано поручение до 21 мая разработать и предоставить план подобных тренировок.

В указе министра также сказано, что тренеры и воспитанники должны будут соблюдать санитарно-эпидемиологические и профилактические правила. В частности, речь идет о контроле температуры тела, дезинфекциии рук, наличии индивидуальной бутылки с водой. Контроль за выполнением этих требований возьмет на себя оперштаб по коронавирусу.

Многих жителей региона интересует вопрос о том, когда же начнут работать тренажерные залы. Пока что об этом в указе министра спорта не сказано. Тренажерки – это коммерческие организации, а на первом этапе некоторые послабление дали пока что лишь госучреждениям.

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