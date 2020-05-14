Коронавирус в Барнауле, последние новости на 15 мая 2020: на домашнем лечении находятся 83 бессимптомных больных

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 15 мая 2020: число зараженных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 800. По последним данным, в регионе выявлено 39 новых случаев заражения.

Новые случая заражения выявили в Барнауле, Рубцовске, Новоалтайске, Бурлинском, Павловском, Табунском, Косихинском, Краснощековском и Тюменцевском районах. Общее число больных коронавирусом составляет 809 человек, том числе 105 детей. При этом, 371 человек уже вылечились и отправились домой (плюс 34 за сутки).

По данным на 15 мая, всего на наличие инфекции проверили 48436 человек. Под медицинским наблюдением продолжают находиться 5755 человек.

Бессимптомные больные

Недавно стало известно, что всех больных коронавирусом без симптомов теперь не будут доставлять в ковидные госпитали, а оставлять на домашнем лечении. Для наблюдения за такими пациентами открыли центр дистанционного мониторинга. Сначала «осмотр» был лишь по телефону, а теперь к нему добавились и телемедицинские консультации.

- Телемедицинские консультации позволяют оценить состояние здоровья пациента на основании жалоб и данных анамнеза, оценить эффективность лечебно-диагностических мероприятий, принять решение о коррекции лечения или необходимости очной консультации врача. Они обеспечивают ежедневный мониторинг состояния пациента, позволяют оценить его приверженность терапии и необходимости соблюдать самоизоляцию. Цифровые технологии становятся реальностью, и телемедицинские консультации должны занять свое место, не заменяя, а дополняя существующие методы взаимодействия пациентов и медицинских работников, - пояснила главный врач Краевого центра медицинской профилактики Татьяна Репкина.

Всего в Алтайском крае на домашнем лечении находятся 83 человека. Кроме того, по словам Татьяны Репкиной среди них есть и нарушители режима самоизоляции. Информацию по ним передают в краевое управление полиции.

Наименьший показатель летальности

Как сообщили в региональном Оперштабе, Алтайский край занял предпоследнюю строчку в рейтинге регионов Сибири по показателям летальности. Всего в крае зафиксировнао четыре случая смерти из-за коронавируса.

- Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подготовил данные по летальности от COVID-19 в процентном соотношении от числа выявленных случаев. Алтайский край занял предпоследнюю строчку среди регионов СФО. В крае 0,37% всех случаев заболевания закончились летальными исходами. При этом на прошлой неделе этот показатель составлял 0,5 %, - отметили в штабе.

Наибольший показатель по смертям наблюдается в Кемеровской области (2,48%), а после неё – Омская область (1,8%). Последнее место в рейтинге присудили Республике Алтай. Там до сих пор не было ни одного летального случая от новой инфекции.

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