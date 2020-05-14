Отопительный сезон в Алтайском крае завершился с убытками в 570 млн рублей

Власти Алтайского края оценивают прохождение отопительного сезона в регионе на оценку «хорошо». Это при том, что в том же Яровом был введен режим ЧС, который не сняли до сих пор.

Спасибо теплой зиме

- Отопительный сезон в Алтайском крае закончился в разное время в разных населенных пунктах. В среднем это произошло 28 апреля - где-то раньше, где-то чуть позже. Решение об окончании муниципалитеты принимали самостоятельно. Большая работа была проведена по получению паспортов готовности еще в начале сезона. В итоге 94% муниципальных образований смогли получить их – это наивысший показатель за все годы. Такого в Алтайском крае не было никогда, - отметил министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.

По этому показателю наш регион среди субъектов СФО занял третье место. Опередили его Республика Алтай и Тыва.

Помимо этого поменялись взаимоотношения с энергетиками: если ранее в отопительный сезон вступали с отключенными за неуплату котельными, а прошлым летом, при поддержке губернатора региона Виктора Томенко, были приняты ряд мер, которые позволили к моменту похолодания подключить к электроэнергии почти все котельные.

- Если в прошлый год было отключено 400-500 котельных, то в этом сезоне практически все были подключены, - подчеркивает Гилев. – Фактически отопительный период 2019/20 годов начался за три дня. Обычно он запускался 2-3 недели! Как общий результат – мы достаточно спокойно прошли эту зиму. Количество технологических нарушений меньше, чем в прошлые годы и в среднем по году. Конечно, некоторый эффект, нельзя отрицать, дала теплая зима. Не было больших перепадов. Оборудование работало в более щадящем режиме.

Конечно, проблем в этой сфере более чем достаточно. В последние годы власти региона планомерно выделяют средства на их устранение, дают положительный результат, но решить их на 100% пока не удается.

- В целом за 2019 год финансовый результат улучшился на 100 млн рублей, то есть примерно с 670 млн убытков за теплоснабжение мы поднялись до 570 млн рублей. Тем не менее, это те самые деньги, на уровень которых отрасль «проседает» и требуется финансовой поддержки, - говорит министр.

Топили не специально

Пришлось Ивану Гилеву ответить и на претензии жителей края, которые остались недовольны продолжительностью отопительного сезона: пару недель им пришлось фактически отапливать улицу, так как природа внезапно подкинула подарок в виде 20-градусного тепла. Практически круглые сутки квартиры стояли с окнами нараспашку, а жильцам домов под разными предлогами отказывали отключить батареи. Из этого сложилось подозрение, что, таким образом, затягивая отопительный сезон, энергетики пытаются хотя бы с простых людей собрать, как можно больше денег.

- Повторюсь: отключение тепловой энергии происходит в соответствии с показателями гидрометцентра. Надо понимать, что когда глава муниципального образования принимает решение о прекращении отопительного сезона, он берет на себя ответственность за то, что потом снова запускать технологический процесс, достаточно дорого и практически невозможно. Так что если произойдет похолодание, то ничего изменить не получится, а ведь кроме простых жителей еще есть социальные учреждения. Конечно, в этом вопросе, конкретно в этом году есть доля логики – апрель действительно был теплым, но главы просто побоялись раньше отключить отопление. Да, наверно и 15 апреля уже можно было отключить, и никто бы не жаловался, - говорит Иван Гилев.

Выход из ситуации – установка индивидуального прибора учета. В этом случае потребитель сам сможет контролировать тепло в своем доме.

В новый сезон

Тем временем, практически сразу после завершения отопительного сезона начнется подготовка к следующему. На эти цели власти региона зарезервировали в бюджете региона 1,5 млрд рублей. Задача минимум, которая поставлена перед отраслью – если не улучшить показатели готовности, то хотя бы остаться на прежнем уровне.

- К проблемным, в настоящее время, относятся Тальменский, Первомайский, Смоленский, Михайловский, Алейский районы и город Яровое. По части проблем с инфраструктурой и экономикой предприятий, опасение вызывает Камень-на-Оби. Да, есть еще ряд других районов, то у них проблемы гораздо меньше по деньгам и мы их решаем, - отмечает министр.

Серьезные неполадки в прошлом отопительном сезоне, как все помнят, были в Яровом. Пришлось даже вводить режим ЧС. Проблема заключалась в том, что на ТЭЦ в принципе не было угля. Вся эта ситуация держалась на контроле правительства края. Работы, в том числе и по наладке оборудования, ведутся и сейчас. Власти намерены вложить около 28 млн рублей.

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